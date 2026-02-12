Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν στον Α’ ελληνικό Ημιτελικό της Eurovision 2026 ήταν η παρουσία της Κατερίνας Βρανά στη σκηνή, δίπλα στη Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η γνωστή stand-up comedian, η οποία τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο έπειτα από σοβαρή περιπέτεια υγείας, έδωσε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ έναν διαφορετικό τόνο στη ροή της βραδιάς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η περιπέτεια της υγείας της άρχισε πριν από περίπου εννέα χρόνια, στη διάρκεια περιοδείας της στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας το 2017, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα που αρχικά αποδόθηκαν σε δηλητηρίαση. Οι γιατροί διαπίστωσαν τελικά ότι επρόκειτο για σκωληκοειδίτιδα, η οποία δεν εντοπίστηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε οξεία περιτονίτιδα. Στη συνέχεια, υπέστη διάτρηση εντέρου, που οδήγησε σε σηψαιμία και σοβαρές επιπλοκές: σε εκείνη τη φάση, χρειάστηκε να τεθεί ακόμη και σε τεχνητό κώμα. Από τις επιπλοκές, μεταξύ άλλων, προκλήθηκε παράλυση και έκτοτε μετακινείται με αμαξίδιο.

Σε δηλώσεις που είχε κάνει εκείνο το διάστημα στην εφημερίδα «Espresso», η Κατερίνα Βρανά είχε περιγράψει τη δοκιμασία που πέρασε, ενώ στάθηκε στη στήριξη και τη φροντίδα που δέχτηκε από τους γονείς της: «Το μεγαλύτερο λούκι το τράβηξαν οι γονείς μου. Κι όσο ήμουν σε τεχνητό κώμα -με έβαλαν για να με σώσουν- εγώ έβλεπα ότι είχα πάει σε yoga retreat στην Κορνουάλη. Και να τονίσω πως εγώ δεν κάνω γιόγκα. Και ξυπνάω και δεν μπορούσα να κουνήσω, να μιλήσω, να συνεννοηθώ και δύο εβδομάδες μετά το κώμα τυφλώθηκα, γιατί είχε φέρει τους φερετζέδες η Μαριωρή. Δεν έβλεπα τότε καλά».

Το 2021, καλεσμένη σε εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη, επανήλθε στα γεγονότα περιγράφοντας το ιατρικό ιστορικό και τις συνέπειες που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο: «Έπαθα διάτρηση εντέρου και μολύνθηκε όλο το σύστημα. Μολύνθηκε το αίμα μου. Έπαθα σηψαιμία και μπήκα σε σοκ, από το οποίο οχτώ στους δέκα πεθαίνουν. Εγώ τη γλίτωσα και δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος. Λόγω της σηψαιμίας δημιουργήθηκε μια αλυσίδα θεμάτων που επηρέασαν και άλλα πράγματα και εν τέλει έχω ακόμα θέματα κίνησης, ισορροπίας, ομιλίας, όρασης. Όλα τα έχω και συμφέρω».

Στην ίδια συνέντευξη είχε προσθέσει για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το πρόβλημα: «Όταν συνέβη αυτό ήμουν στην Μαλαισία για περιοδεία. Μπορεί αν ήταν κάποιο αυτοάνοσο που δεν το είχαμε βρει, μπορεί να ήταν φλεγμονή αλλά δεν νομίζουν οι γιατροί. Έχει γίνει όμως τόση πολλή ζημιά έκτοτε που δεν μπορούν να βρουν τι το ξεκίνησε». Περιγράφοντας την εμπειρία του κώματος, είχε τονίσει: «Ότι γινόταν γύρω μου, όσο βρισκόμουν σε κώμα, έμπαινε μέσα στα όνειρα μου. Άκουγα και καταλάβαινα τα πάντα. Οπότε, όταν ξύπνησα, ήξερα και που ήμουν και το τι είχε γίνει».



«Θέλω να αποδείξω ότι η αναπηρία δεν με εμποδίζει να παρουσιάσω»

Λίγες ημέρες πριν από τον ελληνικό ημιτελικό της Eurovision, μιλώντας στο «Breakfast@Star», η Κατερίνα Βρανά είχε εκφράσει τη χαρά της, που επελέγη από το κρατικό κανάλι, επισημαίνοντας: «Μία; Έχω άπειρες αναπηρίες. Πάνω μου έχω τα πάντα. Δεν βλέπω καλά, δεν μιλάω καθαρά, είμαι σε αμαξίδιο. Μπράβο στην ΕΡΤ. Νιώθω ότι είναι ένα βήμα. Είναι ένα μικρό έως και μεγάλο βήμα και είναι και αυτό, ότι θέλω να μπορώ να αποδείξω ότι το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω» και είχε συμπληρώσει: «Χαίρομαι πάρα πολύ που η ΕΡΤ αποφάσισε να το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δει ο κόσμος ότι ένα άτομο με αναπηρία, ένα ανάπηρο άτομο, μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος».

Στις 23 Απριλίου του 2025, η Κατερίνα Βρανά προχώρησε σε ανάρτηση στα social media με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, γράφοντας: «Σήμερα είναι η μέρα που σχεδόν πέθανα πριν από 8 χρόνια, οπότε γιορτάζω τα 8 χρόνια επιβίωσης. 23 Απριλίου 2017 – 23 Απριλίου 2025, 8 χρόνια επιβίωσης».

protothema.gr