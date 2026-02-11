Ο πρώτος ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε, με επτά συμμετοχές να παίρνουν το εισιτήριο για τον μεγάλο ελληνικό τελικό της Κυριακής.

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου οι 14 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή, φιλοδοξώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου ώστε να καταφέρουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Εκείνοι όμως που κατάφεραν να προκριθούν είναι οι Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Ακύλας (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).



Η τηλεοπτική βραδιά ξεκίνησε με την Κλαυδία. Η τραγουδίστρια που πέρυσι χάρισε στην Ελλάδα την έκτη θέση ερμήνευσε και πάλι την «Αστερομάτα» με την παρουσία της να παραμένει πιστή με εκείνη στον διαγωνισμό τραγουδιού τον περασμένο Μάιο. Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και τα γυαλιά-σήμα κατατεθέν της εικόνας της, η Κλαυδία τραγούδησε το κομμάτι πάνω σε έναν βράχο, γύρω από τον οποίο είχαν τοποθετηθεί κεριά.



Στη σκηνή διαγωνίστηκαν 14 τραγούδια, με επτά από αυτούς να προκρίνονται στον ελληνικό τελικό.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίστηκαν με σειρά εμφάνισης:

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Τα επτά τραγούδια που προκρίθηκαν είναι:

Ferto – Ακύλας

Parea – Evangelia

Χάνομαι – Marseaux

Άλμα – Rosanna Mailan

Europa – STEFI

The Other Side – Alexandra Sieti

YOU & I – STYLIANOS

Οι υπόλοιπες 14 συμμετοχές θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από όπου επίσης επτά καλλιτέχνες θα εξασφαλίσουν θέση στον τελικό.

