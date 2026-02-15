Τραγική κατάληξη είχε οικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (14/2) στο χωριό Μάρθια του Δήμος Βιάννου στην Κρήτη, με έναν 67χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από καβγά με τον 63χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με το patris.gr, τα δύο αδέλφια, που διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι, διαπληκτίστηκαν έντονα.

Ο καβγάς φέρεται να κλιμακώθηκε και ο 63χρονος να επιτέθηκε με μαχαίρι στον αδελφό του, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό και την κοιλιακή χώρα. Τα τραύματα αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 67χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου.

Πηγές αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το Creta24 ανέφερε ότι τα δύο αδέλφια είχαν και στο παρελθόν έντονες διαφωνίες.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά, ενώ ο 63χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος.

Ο φερόμενος ως δράστης σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

