Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη, στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο των διμερών σχέσεων βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών. Όπως ανέφερε, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» εντός της Συμμαχίας. «Η ειρήνη διασφαλίζεται μέσω της ισχύος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στον τομέα της ενέργειας, έκανε ειδική αναφορά στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, εκτιμώντας ότι τα σχετικά έργα υποδομών θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για το θάρρος που, όπως είπε, επέδειξε η Ελλάδα επιλέγοντας την αποχή κατά την υιοθέτηση, από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, του πλαισίου καθαρών μηδενικών εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για μια ρύθμιση που θα επιβάρυνε καταναλωτές, επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο.

Aναφέρθηκε και στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, καθώς και στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Κατά την ίδια συνάντηση, ο Τραμπ ζήτησε από τον Αλεξανδρίδη να μεταφέρει «τους θερμούς μου χαιρετισμούς» προς τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Επίσης εξέφρασε τον τεράστιο θαυμασμό του για την Ελλάδα και σημείωσε πως θέλει να την επισκεφτεί.

