Στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την 17 Νοέμβρη, μίλησε για πρώτη φορά, μέσα από τη φυλακή, ο αρχιεκτελεστής της τρομοκρατικής οργάνωσης, Δημήτρης Κουφοντίνας.

Ο «φαρμακοχέρης» ή «Λουκάς», εξήγησε στον «Φάκελο 17Ν» πότε αποφάσισε να ενταχθεί στην οργάνωση και να ξεκινήσει τις δολοφονίες.

Όπως είπε «και η δικιά μας γενιά, η δικιά μου, το κομβικό σημείο ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου όταν διαπιστώσαμε ότι τα βασικά σημεία της εξέγερσης δεν θα μας άφηναν να τα πετύχουμε ειρηνικά. Έτσι γίνεται ένας νέος να περάσει στην απέναντι όχθη. Έτσι γίνεται και ακούει τα λόγια του Τσε Γκεβάρα όταν έλεγε να αφήσουμε τις επευφημίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Αυτό που μας έθελξε στον Τσε Γκεβάρα ήταν η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και την πράξη»

«Ένας νέος από αυτή την γενέθλια πολιτική πράξη του πολυτεχνείου μέχρι να φτάσει σε ένταξη στη 17Ν είναι ένας μακρύς δρόμος, Το ΠΑΣΟΚ του 1974 για έναν νέο 16 ετών τότε ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, σοσιαλισμός, αυτοοργάνωση, έλεγε “έξω οι βάσεις”, “όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων”. Ως αφετηρία ήταν μια λογική επιλογή. Ο Χρήστος Κασσίμης του ΕΛΑ ήταν στη νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, το ίδιο λογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση για να ακολουθήσουμε από εκεί για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τους ακηδεμόνευτους αγώνες της αντιπολίτευσης μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση.

Ο ίδιος περιέγραψε, επίσης, ότι «άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουν στο Καπνοχώρι το πατρικό στις Σέρρες, ακούσαμε την είδηση για τη εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλλιου. Θυμάμαι τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο άστραψαν τα μάτια μας και είπε δικά μας παιδιά ήταν. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα».

Η χαμένη ευκαιρία να συλλάβουν τον Κουφοντίνα

Μιλώντας στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο Φώτης Παπαγεωργίου πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, αποκάλυψε ότι το όνομα του Δημήτρη Κουφοντίνα είχε γίνει γνωστό στις διωκτικές αρχές το 1985, όταν είχε τοποθετήσει βόμβα μαζί με μια άλλη γυναίκα, σε υποκατάστημα της τράπεζας Citybank στην οδό Πανόρμου. «Προφανώς τους δοκίμαζε πρώτα η οργάνωση» διηγείται ο Παπαγεωργίου και αποκαλύπτει: «Από πάνω έμενε ένας ηθοποιός, που δεν είναι πλέον εν ζωή, που είχε δει ζευγάρι. Κράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου, τον έδωσε στην αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ ανήκε στον πατέρα του Δημ. Κουφοντίνα. Όταν ταυτοποιήθηκε, η ΕΛΑΣ έκανε τηλεφώνημα στον οικογένειά του και τους ζήτησαν να τον ειδοποιήσουν να περάσει από την Ασφάλεια, αλλά ο Κουφοντίνας εξαφανίστηκε, περνώντας στη βαθιά παρανομία.



Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου «έδειχνε» ως αρχηγό της 17Ν τον καθηγητή Τσεκούρα

Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει την 17Ν να δρα ανενόχλητη για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολεί στα πόδια εισαγγελείς για εκφοβισμό, βάζει βόμβες σε υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρασύρθηκε από συνεργάτη του και «έδειξε» εμμέσως ως αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης τον καθηγητή και πρώην μέλος του ΠΑΚ, Γιάννη Τσεκούρα.

Το βρώμικο ’89 και η δολοφονία Μπακογιάννη



Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα μπαίνει σε μια χρονιά πολιτικής έντασης και μεγάλης πόλωσης. Το σκάνδαλο Κοσκωτά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή και ο κόσμος φανατίζεται. Οι εκλογές δίνουν την πρώτη θέση στη ΝΔ αλλά όχι την αυτοδυναμία. Το πρωί της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου 1989 στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Ομήρου 35 στην Αθήνα, δολοφονείται ο Παύλος Μπακογιάννης.



Οι φήμες ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ πίσω από τη 17Ν

Μέσα στην ένταση και στην πόλωση αρχίζει ένας νέος κύκλος φημών και θεωριών συνωμοσιών για το ποιος κρύβεται πίσω από τη 17Ν. Υπήρξε μια περίοδος που είχε διαχυθεί η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πίσω από τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

