Στις 12 Μαΐου αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου από το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς το δικαστήριο διακόπτει τη διαδικασία. Οι αποτρόπαιες πράξεις που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού προκάλεσαν σοκ όταν ξεδιπλώθηκε το πλήρες κατηγορητήριο στο δικαστήριο.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Αρνήθηκαν οι κατηγορούμενοι τις κατηγορίες

Η εκδίκαση της υπόθεσης, ξεκίνησε με υποβολή αιτημάτων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της μητέρας και του πρώην συντρόφου της.

Από την πλευρά της υπεράσπισης της μητέρας, ζητήθηκε να κλητευθεί ο παιδίατρος που παρακολουθούσε το παιδί πριν έρθει με την μητέρα του στο Ηράκλειο, προκειμένου να διαφανεί εάν ο μικρός Άγγελος κακοποιούνταν από πριν.

Από την πλευρά του συντρόφου της μητέρας, ο συνήγορός του ζήτησε να κλητευθούν τόσο η ιατροδικαστής που συνέταξε την ιατροδικαστική εξέταση, όσο και η ακτινολόγος που υπέγραψε την ακτινολογική επισκόπηση, κατά τη διάρκεια που το παιδί νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην συντρόφου της μητέρας, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί και πώς είναι μετανιωμένος που δεν κατήγγειλε την μητέρα του παιδιού για την κακοποίηση του μικρού Αγγέλου, ενώ σχετικά με την ημέρα που το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΠΑΓΝΗ υποστήριξε ότι έπεσε μόνο του από τη σκάλα.

Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του βιολογικού πατέρα, Ελισάβετ Παναγιωτίδου, είπε ότι ούτε ο πατέρας δεν είχε χτυπήσει τον μικρό Άγγελο και πως ο ίδιος είχε να δει το βιολογικό του παιδί από τον Δεκέμβριο του 2023.

Πάντως, τόσο η μητέρα, όσο ο πρώην σύντροφός της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, αρνήθηκαν τις κατηγορίες.



Τι υποστήριξαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων

Αίτηση να καταθέσουν δια ζώσης η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος που έκαναν την ιατροδικαστική εξέταση στον μικρό Άγγελο υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονο συντρόφου της μητέρας του αγοριού, κατά τη διάρκεια της δίκης που ξεκίνησε σήμερα στο Ηράκλειο, 13 μήνες μετά τον φρικτό θάνατό του.

«Υποβάλαμε αίτηση να κλητευθεί η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος, που έκαναν τον ιατροδικαστικό έλεγχο ώστε να αποδειχθεί περίτρανα ποιος πραγματικά προκάλεσε με πλήγμα είτε με αντικείμενο είτε με τα χέρια», σημείωσε ο δικηγόρος του 44χρονου Βασίλης Νουλέζας. «Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μας εξηγήσει δια ζώσης πως προκλήθηκε το κεφαλαιμάτωμα, το οίδημα, το οποίο κατά την άποψη μου ήταν προϊόν προηγούμενων πληγμάτων και εν πάση περιπτώσει προγενέστερης χρονολογίας», σημείωσε υποστηρίζοντας πως το παιδί δεν είχε λάβει καμία φαρμακευτική αγωγή αφού «η μητέρα του δεν μερίμνησε» για κάτι τέτοιο.

«Η ακτινολόγος να μας εξηγήσει πως πέθανε το παιδί», συνέχισε ο κ. Νουλέζας, δηλώνοντας πως σύμφωνα με τον εντολέα του την μέρα που το 3χρονο αγόρι βρέθηκε λιπόθυμο στο σπίτι του, «είχε πέσει από τη σκάλα». «Δεν είναι βέβαιος αν χτύπησε η όχι στο τραπέζι», ανέφερε ο κ. Νουλέζας ο οποίος υποστήριξε πως ο θάνατός του Άγγελου ήταν απόρροια παλαιότερων τραυμάτων.

Παράλληλα χαρακτήρισε «ευαίσθητο» και «άτολμο» τον εντολέα του για τον οποίο σημείωσε πως έχουν καταθέσει 90 άτομα προανακριτικά.

Ότι ο εντολέας της βρίσκεται άδικα στη θέση του κατηγορούμενου υποστήριξε η δικηγόρος του βιολογικού πατέρα του Άγγελου, Ελισάβετ Παναγιωτίδου.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν είχε δια ζώσης επαφή με το παιδί του, αποδίδοντας τις κατηγορίες σε συκοφαντίες από την μητέρα του 3χρονου. «Είχε επαφή μέχρι την ηλικία των 8 μηνών, κάποτε ήταν φυσικά και πρακτικά αδύνατο να προβαίνει σε πράξεις κακοποίησης του παιδιού», δήλωσε.

Στο δικαστήριο με σκυμμένο κεφάλι

Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκαν, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία ανδρών της ΕΛΑΣ, η μητέρα του Άγγελου και ο σύντροφός της, με λίγα λεπτά διαφορά, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Και οι δύο κατηγορούνται για τον θάνατο του παιδιού, ενώ στο εδώλιο παραπέμπεται και ο βιολογικός πατέρας του, κατηγορούμενος για προηγούμενη κακοποίηση.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, παραβρέθηκαν πολίτες και μέλη νεοϊδρυθέντος συλλόγου ενάντια στην κακοποίηση παιδιών, με την ονομασία «Πρωτοστάτης Αγγελος», που ιδρύθηκε με στόχο όπως είπαν μέλη του «να μην υπάρξει άλλος Αγγελος που δεν πρόλαβε να χαρεί τη ζωή».

protothema.gr