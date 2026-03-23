Ένα βίντεο που ανέβασε ο κομμωτής Gio Barber, στο οποίο ένας νεαρός πελάτης ζητά να του κάνει το κούρεμα σαν τον Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε πριν από 21 ώρες στον λογαριασμό του στο TikTok, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 700.000 προβολές και προκάλεσε ακόμη και την αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού.

Δείτε το βίντεο με το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη



Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, ο κομμωτής ρωτά τον πελάτη – στην προκειμένη περίπτωση ένα μικρό αγόρι – τι θα κάνουν, με εκείνον να του απαντά: «Το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη» και να του δείχνει μάλιστα, πιθανότατα, μία φωτογραφία στο κινητό του.

O λόγος που ήθελε το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη



Ο κομμωτής, που δείχνει να αδυνατεί να τον πιστέψει, τον ρωτά ξανά εάν θέλει το κούρεμα του πρωθυπουργού της χώρας, με το αγόρι, απολύτως σοβαρό, να επιμένει στην απάντησή του. Ο Gio Barber όμως επιμένει, ρωτώντας τον γιατί θέλει το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Επειδή έτσι το ξέρουν όλοι, είναι και πολύ διάσημος» απαντά το αγόρι με τον κομμωτή να προσπαθεί να επιβεβαιώσει ότι του ζητά να του κάνει και την χωρίστρα του. «Ναι, όλα του» απαντά ξανά ο νεαρός πελάτης.

Το βίντεο κλείνει την ώρα που τον ετοιμάζει για το κούρεμα με την λεζάντα: «Συνεχίζεται».

Η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη



Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως είδε την συγκεκριμένη ανάρτηση και δεν δίστασε μάλιστα να απαντήσει: «Αναμένω το Part2 για να βαθμολογήσω!».

