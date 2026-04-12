Ο ουρανός του Βροντάδου στη Χίος γέμισε και φέτος με χιλιάδες ρουκέτες το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς το εντυπωσιακό πασχαλινό έθιμο πραγματοποιήθηκε κανονικά, παρά την ένταση και την αβεβαιότητα των προηγούμενων ημερών.

Οι δύο ενορίες, η Παναγία Ερειθιανή και ο Άγιος Μάρκος, βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο ενός θεάματος που για τη Χίο αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από τουριστικό αξιοθέατο: είναι ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην τοπική μνήμη, φορτισμένο με ιστορία, συναισθηματισμό και ισχυρό συμβολισμό.

Οι πρώτες κινήσεις των ρουκετατζήδων ξεκίνησαν από νωρίς το βράδυ, με τις προετοιμασίες να κορυφώνονται σταδιακά και τις δοκιμαστικές ρίψεις να αρχίζουν λίγο μετά τις 9.00. Όσο πλησίαζε η ώρα της Ανάστασης, το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών μετατρεπόταν σε ένταση αναμονής, μέχρι τη στιγμή που λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χιλιάδες ρουκέτες άρχισαν να σκίζουν τον ουρανό, φωτίζοντας το χωριό και μετατρέποντας τη νύχτα σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.

Το φετινό αναστάσιμο βράδυ, ωστόσο, δεν έμοιαζε με τα προηγούμενα μόνο λόγω του θεάματος. Το ιδιαίτερο βάρος του προερχόταν από το κλίμα που είχε διαμορφωθεί νωρίτερα, όταν το ενδεχόμενο ματαίωσης του ρουκετοπόλεμου παρέμενε ανοιχτό μέχρι και την τελευταία στιγμή. Οι συνεχείς συσκέψεις, οι προβληματισμοί, οι έλεγχοι και η γενικότερη πίεση που είχε ασκηθεί είχαν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο, με πολλούς να εκτιμούν ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί σχεδόν επιτόπου.

Η αβεβαιότητα τερματίστηκε οριστικά το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, όταν ξεκαθάρισε ότι το έθιμο θα διεξαχθεί. Στις 18.00 ξεκίνησε από το Πετροκάραβο η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, δίνοντας το πρώτο σαφές μήνυμα ότι ο Βροντάδος θα ζούσε τελικά και φέτος τη νύχτα του ρουκετοπόλεμου. Τα συνεργεία πήραν στη συνέχεια τις θέσεις τους, ενώ προβλέφθηκαν και συγκεκριμένες παύσεις στις ρίψεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής προσέλευση και μετακίνηση του κόσμου στις δύο ενορίες.

Ξεχωριστή βαρύτητα είχε η παρουσία του διεθνούς φήμης Βρονταδούση αστροφυσικού Σταμάτη Κριμιζή, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της παρέλασης. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι δημόσιες παρεμβάσεις του προέδρου του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστα Μούνδρου, αλλά και του δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που έθεσαν ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση του εθίμου με όρους μεγαλύτερης ασφάλειας και λιγότερης επικινδυνότητας.

Το βαρύ υπόβαθρο των ημερών είχε διαμορφωθεί μετά το περιστατικό ανάφλεξης σε χώρο κατασκευής ρουκετών, που είχε προκαλέσει εγκαύματα και είχε οδηγήσει σε συλλήψεις και ποινικές διώξεις. Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για εμπρησμό από αμέλεια και κατά συναυτουργία. Τρεις από αυτούς οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν στο Νοσοκομείο Χίου. Το συμβάν αυτό είχε αλλάξει απότομα το κλίμα στο νησί και είχε προκαλέσει αναστάτωση, αντιδράσεις και ανοιχτή συζήτηση για τα όρια, τη διαχείριση και το μέλλον του εθίμου.

Κατοίκοι και επαγγελματίες του Βροντάδου είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες τόσο έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση όσο και στην Εισαγγελία Χίου, προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους στους διωκόμενους ρουκετατζήδες, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Το ενδιαφέρον για το έθιμο παρέμεινε και φέτος τεράστιο. Επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες από την Τουρκία, βρέθηκαν στον Βροντάδο για να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη χρονιά ότι ο ρουκετοπόλεμος αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πασχαλινούς πόλους έλξης της Χίου.

Ανάμεσα στις δύο ενορίες βρέθηκαν επίσης δημοσιογραφικές αποστολές και ειδησεογραφικά πρακτορεία από πολλές χώρες, καταγράφοντας εικόνες από μία από τις πιο ιδιαίτερες και πιο πολυσυζητημένες πασχαλινές παραδόσεις της Ελλάδας.

