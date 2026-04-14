Σοβαρά τραυματίστηκε 32χρονη γυναίκα το βράδυ της Ανάστασης στον Βροντάδο της Χίου, όταν ρουκέτα τη χτύπησε στο σαγόνι κατά τη διάρκεια του ρουκετοπολέμου, σύμφωνα με ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Η γυναίκα που υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο σαγόνι χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό του σοβαρού τραυματισμού της 32χρονης σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνέβη ενώ η γυναίκα κατευθυνόταν προς την εκκλησία του Αγίου Μάρκου μαζί με την οικογένειά της, το βράδυ της Ανάστασης.

Η γυναίκα δέχτηκε ρουκέτα που την χτύπησε στη γνάθο, προκαλώντας συντριπτικό κάταγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός ήταν σοβαρός και απαιτήθηκε άμεση αντιμετώπιση από γναθοχειρουργό.

Στο νοσοκομείο της Χίου δεν υπήρχε διαθέσιμος γναθοχειρουργός για να αναλάβει το περιστατικό, με αποτέλεσμα η 32χρονη να μεταφερθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας.

Εκεί, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση με στόχο την αποκατάσταση των σοβαρών τραυμάτων της.

