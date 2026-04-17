Σε τέσσερις φορές ισόβια και κάθειρξη 80 ετών και 3 μηνών (εκτιτέα τα 25 έτη) καταδικάστηκε από λίγο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον πρώην αστυνομικό της Βουλής στην Ελλάδα ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών που αφορούν σε σεξουαλική και σωματική κακοποίηση των παιδιών του και της εν διαστάσει σήμερα συζύγου του.

Συγκεκριμένα ομόφωνα δικαστές και ένορκοι έκριναν ένοχο τον 46χρονο κατηγορούμενο για αδικήματα όπως βιασμός κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, ενδοοικογενειακή παράνομη βία, οπλοφορία και οπλοχρησία. Το μόνο αδίκημα για το οποίο κηρύχτηκε αθώος ο κατηγορούμενος είναι αυτό της οπλοκατοχής. Σύμφωνα με την απόφαση τα αδικήματα αυτά τέλεσε ο κατηγορούμενος εις βάρος των τεσσάρων ανηλίκων παιδιών του, όπως της πρώην συζύγου του.

Αθώα κατά πλειοψηφία η σύζυγός του

Αντίθετα, αθώα κατά πλειοψηφία (5-2) κρίθηκε η κατηγορούμενη μητέρα των παιδιών, η οποία κάθισε στο σκαμνί για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι εξαναγκάστηκε στις πράξεις αυτές εις βάρος των παιδιών της από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος την απειλούσε για τη ζωή της όπως και για τη ζωή των παιδιών τους. Όπως ανακοινώθηκε από την έδρα το δικαστήριο κατά πλειοψηφία έκρινε αθώα την μητέρα των παιδιών, «λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου» αλλά και «λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος». «Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη και πάλι δημόσια», είπε η κατηγορούμενη μητέρα στο άκουσμα της απόφασης ενώ οι συγγενείς της που βρίσκονταν στην αίθουσα ξέσπασαν σε κλάματα.

Άκουσε ανέκφραστος ο 46χρονος την απόφαση

Αντίθετα, ο 46χρονος πρώην αστυνομικός άκουσε την απόφαση επί της ενοχής του χωρίς να αντιδράσει και αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα. Νωρίτερα, ο κατηγορούμενος πρώην αστυνομικός είχε ζητήσει να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου, όμως το δικαστήριο ακολουθώντας τη σχετική εισαγγελική πρόταση απέρριψε το αίτημα.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του δικαστηρίου για την εν διαστάσει σύζυγο του αστυνομικού, ήταν αντίθετη με την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας η οποία είχε ζητήσει την ενοχή της κατηγορούμενης.

Η συγκεκριμένη δίκη διεξήχθη εδώ και μήνες κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους προστασίας των ανήλικων παιδιών και θυμάτων.

protothema.gr