Στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος» στο Μαρμάρι της Τουρκίας δείπνησε ο Αλπερέν Σενγκούν, απολαμβάνοντας τις τελευταίες μέρες των διακοπών του πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις υποχρεώσεις του με τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Τούρκος σέντερ, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας στο Eurobasket 2025 στη Λετονία, φαίνεται στο βίντεο να διασκεδάζει με το αυθεντικό ελληνικό γλέντι της ταβέρνας.

Στο απόσπασμα διακρίνεται ο γιος του ιδιοκτήτη, Γιάννης Μάγκος, να σηκώνει από το τραπέζι τον υψηλόσωμο NBAer και να τον παρασύρει στο παραδοσιακό έθιμο σπάσιμο πιάτων. Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, ο Μάγκος σπάει μάλιστα ένα πιάτο στο κεφάλι του Τούρκου All-Star, μέσα σε χειροκροτήματα και γέλια.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε με Σενγκούν και Γιάννη Μάγκο να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί για την αναμνηστική φωτογραφία της βραδιάς.

