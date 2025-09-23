Το ΡΙΚ ανακοίνωσε τους φετινούς εκπροσώπους της Κύπρου στη Junior Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στην Τιφλίδα της Γεωργίας, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Η Ραφαέλλα Παντελή και ο Χρήστος Γεωργίου είναι οι εκπρόσωποι της Κύπρου στον 23ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Junior Eurovision, ερμηνεύοντας το τραγούδι με τίτλο «Away».

Το τραγούδι «Away» φέρει την υπογραφή των: Christopher Wortley, Hannah Brine, Peter Barringer, Greig Watts, Paul Drew και Andy Lys.

Η επιλογή των εκπροσώπων και του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε μέσα από ειδική διαδικασία ακροάσεων, στην οποία 70 παιδιά και 20 πρωτότυπα τραγούδια αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:

Σπύρος Σπύρου (Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Αμμοχώστου)

Theo Evan (εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2025)

Σαλώμη Χατζηνεοφύτου (εκπαιδευτικός, εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό Zecchino d’Oro 1983)

Μάριος Καλλένος

Ζωή Kυριάκου

Η παρουσίαση του τραγουδιού και του επίσημου βίντεο θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το ΡΙΚ.