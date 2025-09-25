Με δύο ρεκόρ συνοδεύτηκε η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση, μετά την απόφαση του ABC να διακόψει προσωρινά την εκπομπή του λόγω σχολίων του για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ.

Ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίστηκε ξανά τα ξημερώματα της Τετάρτης με έναν εκτενή μονόλογο, στον οποίο αναφέρθηκε στα σχόλιά του, στη χήρα του Τσάρλι Κερκ, αλλά και στον Ντόναλντ Τραμπ. Το βίντεο με τον μονόλογό του σημείωσε εκρηκτική επιτυχία στο YouTube, συγκεντρώνοντας πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 16 ώρες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση που είχε ποτέ ο Κίμελ στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Nielsen που επικαλείται η Guardian, η πρώτη του εκπομπή μετά το «κόψιμο» συγκέντρωσε 6,26 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ο αριθμός αυτός είναι εντυπωσιακός, δεδομένου ότι η εκπομπή δεν μεταδόθηκε σε δεκάδες θυγατρικούς σταθμούς του ABC, που ανήκουν στις εταιρείες Sinclair και Nexstar, εν αναμονή της έγκρισης της FCC για συγχώνευση ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για λόγους σύγκρισης, το Jimmy Kimmel Live! συγκεντρώνει κατά μέσο όρο περίπου 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική της χθεσινής επιστροφής.

Μέχρι τώρα, το βίντεο με τον μονόλογο του Κίμελ με τις περισσότερες προβολές στο YouTube ήταν από το 2017, όταν ο παρουσιαστής είχε συγκινήσει το κοινό αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του, Μπίλι, είχε γεννηθεί με συγγενή καρδιακή πάθηση που χρειάστηκε άμεση χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.

Η χθεσινή του επιστροφή, με ταυτόχρονη επιτυχία τόσο στην τηλεθέαση όσο και στο διαδίκτυο, δείχνει ότι ο Κίμελ εξακολουθεί να διαθέτει τη δυναμική να κυριαρχεί στο τηλεοπτικό τοπίο των ΗΠΑ.