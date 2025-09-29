Η Κάρλα Μπρούνι εμφανίζεται αποφασισμένη να σταθεί στο πλευρό του συζύγου της, Νικολά Σαρκοζί, κατά τη διάρκεια της πενταετούς ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε, όπως περιγράφει η βιογράφος της.

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος Μπέσμα Λαχουρί, συγγραφέας του βιβλίου Carla: A Secret Life, σε άρθρο της στους Times υπογραμμίζει πως η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι «έξυπνη, λαμπερή και με σφοδρή αφοσίωση», εκτιμώντας ότι «θα τον επισκέπτεται καθημερινά και θα κινήσει γη και ουρανό για να τον απελευθερώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Η καταδίκη του Σαρκοζί την περασμένη Πέμπτη σε ποινή πέντε ετών φυλάκισης αποτέλεσε ιστορική εξέλιξη, καθώς κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με τις προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Αντίθετα, το δικαστήριο τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες, όπως η διαφθορά και η παράνομη χρηματοδότηση εκστρατείας.

Την ίδια στιγμή, και η Μπρούνι αντιμετωπίζει τις δικές της δικαστικές περιπέτειες, έχοντας κατηγορηθεί για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων και πιθανή χειραγώγηση μαρτύρων. Από τον Ιούλιο του 2024 τελεί υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ της έχει απαγορευθεί η επικοινωνία με εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Και εκείνη όμως, όπως και ο Σαρκοζί, αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Σύμφωνα με τη βιογράφο της, το πώς θα αντιδράσει η Μπρούνι είναι δεδομένο: «Όσο περιμένει να αποφασιστεί η δική της τύχη, η Μπρούνι, που είναι εξαιρετική μαγείρισσα, θα επισκέπτεται τον σύζυγό της κάθε μέρα, είμαι έτοιμη να στοιχηματίσω. Έξυπνη, λαμπερή και με σφοδρή αφοσίωση, θα κινήσει γη και ουρανό για να τον βγάλει όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη φυλακή».

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται να οδηγηθεί τον Οκτώβριο στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι, με κελιά 12 τ.μ. και στενά κρεβάτια πλάτους μόλις 80 εκ. – μια πραγματικότητα που απέχει πολύ από την πολυτέλεια του Μεγάρου των Ηλυσίων ή της βίλας στην Προβηγκία. Έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση, καταγγέλλοντας την απόφαση ως «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου».

Παρά την έφεση, η ποινή θα εκτιθεί. Βγαίνοντας από την αίθουσα, ο Σαρκοζί τόνισε: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

