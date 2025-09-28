Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν ελπίζει σε απονομή προεδρικής χάριτος από τον Εμανουέλ Μακρόν, μετά την πενταετή κάθειρξη που του επιβλήθηκε για εγκληματική συνωμοσία στην υπόθεση της φερόμενης λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την καταδίκη του, που δημοσιεύεται σήμερα στην Journal du Dimanche, ο Σαρκοζί τόνισε ότι στοχεύει «να αναγνωριστεί η εντιμότητά» του και ότι δεν πρόκειται να παραδεχθεί ενοχή. «Για να λάβεις χάρη, πρέπει να αποδεχθείς την ποινή σου και συνεπώς να παραδεχθείς την ενοχή σου. Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου για κάτι που δεν έκανα. Θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου. Θα νικήσω», είπε χαρακτηριστικά.

Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 έως το 2007, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης πέντε ετών, πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και δικαιώματος εκλέγεσθαι. Παράλληλα, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες όπως υπεξαίρεση λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, παθητική δωροδοκία και παράνομη χρηματοδότηση εκστρατείας.

Η απονομή χάριτος, όπως υπενθύμισε ο ίδιος, αφορά μόνο τελεσίδικες αποφάσεις. Ο Σαρκοζί έχει ήδη ασκήσει έφεση, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο αυτό ανενεργό στην παρούσα φάση.

Ο πρώην πρόεδρος επικαλέστηκε δηλώσεις του προέδρου του Δικαστηρίου σχετικά με το έγγραφο που δημοσίευσε ο ιστότοπος Mediapart το 2012 – ένα σημείωμα στα αραβικά που φερόταν να καταγράφει συμφωνία χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι. Σύμφωνα με τον δικαστή, «το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι το έγγραφο είναι πλαστό». Ο Σαρκοζί υποστήριξε ότι η ύπαρξη πλαστογραφίας αποδεικνύει «χειραγώγηση και συνωμοσία» και ότι «σε έναν φυσιολογικό κόσμο το κατηγορητήριο θα είχε καταρρεύσει».

Σχολιάζοντας την εις βάρος του απόφαση, που είναι άμεσα εκτελεστή χωρίς αναστολή, δήλωσε ότι περίμενε «οτιδήποτε, αλλά όχι αυτό» και κατήγγειλε ότι «όλα τα όρια του κράτους δικαίου έχουν παραβιαστεί».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Σαρκοζί έχει κληθεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί «σχετικά σύντομα».

