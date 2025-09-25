Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία κρίθηκε από δικαστήριο του Παρισιού ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, στη δίκη που αφορά τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα σήμερα, ενώ ο Σαρκοζί διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

Ο πρώην πρόεδρος αθωώθηκε από τις υπόλοιπες κατηγορίες, ανάμεσά τους η παθητική διαφθορά και η παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σαρκοζί, τότε υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, είχε συνάψει το 2005 συμφωνία με τον Καντάφι ώστε να λάβει παράνομη χρηματοδότηση σε αντάλλαγμα για την πολιτική και διπλωματική στήριξη της λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο 70χρονος Σαρκοζί αντιμετωπίζει σειρά δικαστικών περιπετειών τα τελευταία χρόνια, ενώ στη συγκεκριμένη υπόθεση οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι έλαβε εκατομμύρια ευρώ μέσω ενός δικτύου διαμεσολαβητών και παράνομων διαύλων. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτική σκευωρία.

