Η Κάρλα Μπρούνι δεν έκρυψε την ενόχλησή της προς τα ΜΜΕ λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ποινής που επιβάλλει στον Νικολά Σαρκοζί ποινή φυλάκισης.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις του πρώην προέδρου της Γαλλίας στους δημοσιογράφους, η Μπρούνι τον ακολούθησε κατά την αποχώρησή του και κατέβασε με εμφανή εκνευρισμό ένα μικρόφωνο που είχε τοποθετηθεί μπροστά τους.



Δευτερόλεπτα νωρίτερα, στις πρώτες του τοποθετήσεις μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σαρκοζί ανέφερε: «Θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά. Η σημερινή απόφαση είναι πολύ σοβαρή για το Κράτος Δικαίου στη Γαλλία. Περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για να βρεθεί λιβυκό χρήμα που το ποινικό δικαστήριο είπε ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει στην προεκλογική μου εκστρατεία. Δεν έχω διάθεση για εκδίκηση, αλλά θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω ότι είμαι αθώος».

