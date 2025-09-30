Η Μαντόνα σε μια προσωπική εξομολόγηση αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια της «επώδυνης» δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο Ρίτσι.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε βρεθεί το 2016 στα δικαστήρια με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, για την επιμέλεια του τότε 16χρονου γιου τους, ο οποίος είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη μητέρα του στη διάρκεια της περιοδείας της «Rebel Heart» για να ζήσει στο Λονδίνο με τον πατέρα του. Παρότι η Μαντόνα είχε την κύρια επιμέλεια, μετά από μακρά δικαστική διαμάχη επήλθε συμφωνία ώστε ο Ρόκο να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε συνέντευξή της στο podcast «On Purpose» με τον Τζέι Σέτι — την πρώτη της εδώ και εννέα χρόνια— η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για εκείνη την περίοδο. «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήθελα να κόψω τα χέρια μου… Σκέφτηκα πραγματικά να αυτοκτονήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μία από αυτές τις στιγμές, όπως αποκάλυψε, ήταν η μάχη για την επιμέλεια του γιου της: «Ίσως η πιο επώδυνη στιγμή στη ζωή μου, όπου πραγματικά δεν μπορούσα να βρω διέξοδο, ήταν όταν πέρασα αυτή τη μάχη για την επιμέλεια του γιου μου… Κάποιος που προσπαθεί να μου πάρει το παιδί ήταν σαν να με σκότωνε. Έτσι το ένιωθα. Και ήμουν σε περιοδεία τότε, έπρεπε να βγαίνω στη σκηνή κάθε βράδυ. Ξάπλωνα στο πάτωμα του καμαρινιού μου και έκλαιγα. Πίστευα πραγματικά ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Δεν το άντεχα», ανέφερε.

Η σταρ, που είχε χωρίσει από τον Γκάι Ρίτσι το 2008, τόνισε ότι σήμερα έχει «πολύ καλή σχέση» με τον γιο της, αποδίδοντας στις πνευματικές της αναζητήσεις την υπέρβαση εκείνης της κρίσης. «Ευτυχώς δεν νιώθω πια έτσι… Είμαι χαρούμενη να πω ότι είμαι πολύ καλή φίλη με τον γιο μου. Τότε δεν μπορούσα να το δω, πίστευα ότι όλα είχαν τελειώσει. Ευτυχώς, είχα μια πνευματική ζωή», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τεταμένη σχέση με τον αδελφό της, Κρίστοφερ, ο οποίος πέθανε τον Ιούνιο του 2024 μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας ότι έγραψε τραγούδι προς τιμήν του. «Το να κρατάς μίσος, κακία ή να θες να υποφέρει κάποιος… είναι ένα είδος δηλητηρίου, ένας καρκίνος», είπε. «Γι’ αυτό είναι σημαντικό να βρεις τρόπο να συγχωρείς ακόμη και αυτούς που θεωρείς εχθρούς σου. Για πολύ καιρό ήταν ο αδελφός μου. Νομίζω οι πιο δύσκολοι είναι οι άνθρωποι που νιώθεις πιο κοντά σου, οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί σου, και μετά στρέφονται εναντίον σου. Αυτοί που σε πληγώνουν πιο πολύ είναι εκείνοι που αγαπάς πιο πολύ», πρόσθεσε.

Madonna reveals she contemplated suicide during 'painful' custody battle over son Rocco Ritchie as she admits it left her 'sobbing in her dressing room' in first ever podcast interview https://t.co/MJ1icu18ds September 29, 2025

Η Μαντόνα παραδέχτηκε ότι αρχικά δίστασε να ξαναχτίσει γέφυρες με τον αδελφό της όταν εκείνος της ζήτησε βοήθεια ενώ ήταν άρρωστος. «Δεν μιλούσαμε τρία χρόνια. Και ήταν εκείνος που, όντας άρρωστος, μου είπε “Χρειάζομαι τη βοήθειά σου”. Έπρεπε να αναρωτηθώ, “Θα βοηθήσω τον εχθρό μου;” Και το έκανα. Ήταν σαν να έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου. Μπορούσα να είμαι μαζί του, να κρατώ το χέρι του, ακόμη κι αν πέθαινε, και να λέω “Σ’ αγαπώ και σε συγχωρώ”. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό», ανέφερε συγκινημένη.

