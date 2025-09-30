Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Ούρμπαν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, μετά από 19 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών. Το διάσημο ζευγάρι, που συνδύαζε την λάμψη του Χόλιγουντ με τη δημοτικότητα της κάντρι μουσικής, έχει δημιουργήσει μια τεράστια περιουσία ακινήτων ανά τον κόσμο, αξίας που εκτιμάται γύρω στα 282 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Κίντμαν κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να σώσει τον γάμο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στη διευθέτηση των κοινών περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς το ζευγάρι έχει στην κατοχή του εντυπωσιακές επαύλεις και διαμερίσματα σε Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην κοινή τους περιουσία περιλαμβάνεται μια μεγάλη έπαυλη στα Σάουθερν Χάιλαντς της Αυστραλίας, ένα πολυτελές διώροφο διαμέρισμα στο Μανχάταν, μια έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς, ένα ευρύχωρο σπίτι στο Νάσβιλ, καθώς και έξι διαμερίσματα στον ίδιο ουρανοξύστη με θέα στο λιμάνι του Σίδνεϊ.

Το πώς θα μοιραστούν όλα αυτά τα ακίνητα αποτελεί ζήτημα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «χρυσά» διαζύγια της διεθνούς showbiz.

