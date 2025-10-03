Η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στη βάση Coningsby της RAF στην Αγγλία, κατά την πρώτη της επίσκεψη μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως Royal Honorary Air Commodore, τον Αύγουστο του 2023.

Φορώντας γκρι κοστούμι και γόβα στιλέτο, ανέβηκε τα στενά σκαλιά και κάθισε στο πιλοτήριο ενός μαχητικού Typhoon, αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο συμμετέχει στις νατοϊκές ασκήσεις άμεσης αντίδρασης απέναντι στη Ρωσία.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν περιορίστηκε σε μια τυπική ξενάγηση, αλλά δοκίμασε και τις δυνατότητές της στον προσομοιωτή πτήσης. Μάλιστα, κατάφερε να εκτελέσει με επιτυχία έναν «loop the loop», κερδίζοντας τα εύσημα των αξιωματικών της βάσης.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο μικρότερος γιος της, Louis, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακολουθήσει την πορεία του πιλότου. «Θα τους πω, όμως, ότι χρειάζονται οκτώ χρόνια εκπαίδευσης και πολλή σκληρή δουλειά», ανέφερε με χαμόγελο.

Μετά την επίσκεψη, ο διοικητής της βάσης, Group Captain Paul O’Grady, σημείωσε: «Φαίνεται να έχει έμφυτο ταλέντο στην πτήση· ίσως χρειαστεί να τη βάλουμε σε διαδικασία εκπαίδευσης για να πετάξει πραγματικά ένα Typhoon, αν το θελήσει».

Η Κέιτ, άλλωστε, ακολουθεί μια οικογενειακή παράδοση, καθώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ υπηρέτησε ως πιλότος ελικοπτέρου έρευνας και διάσωσης στη RAF.

