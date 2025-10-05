Με ειλικρίνεια και χιούμορ μίλησε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τις δυσκολίες που βιώνει το τελευταίο διάστημα, το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, στο νέο επεισόδιο του The Voice.

Ο λαϊκός τραγουδιστής και coach της εκπομπής, με διάθεση αυτοσαρκασμού, σχολίασε όχι μόνο τους διαγωνιζόμενους αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό, κερδίζοντας το κοινό με την αμεσότητα και την ελαφρότητα με την οποία αντιμετώπισε τις προσωπικές του προκλήσεις.

Στο επεισόδιο του «The Voice», το βράδυ του Σαββάτου (4/10), ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Πάνος Μουζουράκης γύρισαν τις καρέκλες τους για έναν ιδιαίτερο διαγωνιζόμενο, τον Γιώργο Σμακ, που τράβηξε το ενδιαφέρον των coaches από την πρώτη στιγμή.

Κατά τη συζήτηση που έγινε προκειμένου να τον πάρουν στην ομάδα τους, ο Γιώργος μίλησε με χιούμορ για τις sold out συναυλίες του στον δρόμο. Τότε, ο Μαζωνάκης έσπευσε να τον διορθώσει: «Τι sold out πες τίγκα. Τι σημαίνει sold out στο δρόμο;».

Ο διαγωνιζόμενος, γελώντας, απάντησε: «Τίποτε, χιούμορ είναι, απλά δεν θα είναι ποτέ sold out στο δρόμο», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να παίρνει εκ νέου τη σκυτάλη, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

«Εγώ σου λέω ότι άμα βγούμε σε ένα δρόμο στην Ερμού, εγώ και εσύ θα γίνει της π…@ας το γέννημα! Που σημαίνει sold out, στα αραβικά…».

Στη συνέχεια η συζήτηση πήγε στις δυσκολίες της ζωής με τον Μαζωνάκη να σχολιάζει: «Κουράστηκες; Από τώρα; Αν σου πω τι έχω περάσει εγώ, δεν μας φτάνουν 100 επεισόδια του Voice και του Μόις».

«Δεν κουραζόμαστε, οι άνθρωποι μας κουράζουν» τόνισε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Ο Μαζώ θέλησε να τονίσει τη σημασία που έχει να μπορεί κανείς να συνομιλεί με τον εαυτό του. Την ώρα που όλοι οι coaches έκαναν σχόλια στον διαγωνιζόμενο για την εμφάνιση του στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σόου, ο λαϊκός τραγουδιστής βρήκε την ευκαιρία για να κάνει μια ιδιαίτερη επισήμανση στον τηλεοπτικό αέρα.

Ένα σχόλιο καρδιάς το οποίο και έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ακούσια του νοσηλεία στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου. «Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις και τη δική σου πραγματικότητα αλλά και των άλλων» δήλωσε, αρχικά, ο νεαρός διαγωνιζόμενος του The Voice.

Τότε, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με την πάρτη σου, με τον εαυτό σου. Να μιλήσεις, να δεις εκεί τι έχει».

