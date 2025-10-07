Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω Instagram να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή των παιδιών του.

Τη Δευτέρα, ορισμένα δημοσιεύματα αποκάλυψαν πληροφορίες για το σχολικό περιβάλλον στο οποίο θα φοιτούν τα παιδιά του, με τον Έλληνα σταρ να αναγκάζεται να αναρτήσει σε στόρι του στο Instagram, την απάντηση του.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου», αναφέρει αρχικά ο Γιάννης για να προσθέσει ως «η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας».

Στη συνέχεια, τονίζει πως «κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας».

Καταλήγοντας, καλεί άπαντες να μην ανεβάσουν ξανά οτιδήποτε έχει να κάνει με τα παιδιά του.

«Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει», καταλήγει η ανάρτηση του Γιάννη.

