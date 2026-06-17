Σε συμφωνία επιμέλειας με τους βιολογικούς γονείς κατέληξε το ζευγάρι από τη Φλόριντα που ανακάλυψε ότι το μωρό που απέκτησε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν είχε γενετική συγγένεια μαζί του, λόγω λάθους της κλινικής.

Σύμφωνα με αγωγή που είχαν καταθέσει κατά της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης Fertility Center of Orlando, οι Τίφανι Σκορ και Στίβεν Μιλς είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν και να κρυοσυντηρήσουν τρία βιώσιμα έμβρυα, αφού απευθύνθηκαν στο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Λόνγκγουντ της Φλόριντα.

Τον Απρίλιο του 2025, η Σκορ υποβλήθηκε σε εμφύτευση εμβρύου, το οποίο πίστευε ότι ήταν ένα από τα δικά τους. Ωστόσο, στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όταν γεννήθηκε η κόρη τους, Σία Σκορ Μιλς, το ζευγάρι διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν έμοιαζε με κανέναν από τους δύο. Σε προηγούμενη δήλωσή τους στο PEOPLE, οι Σκορ και Μιλς είχαν αναφέρει ότι αισθάνονταν «ηθική υποχρέωση να εντοπίσουν τους γενετικούς γονείς» του παιδιού. Παράλληλα, είχαν τονίσει ότι προχώρησαν σε νομικές ενέργειες ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στη ζωή τους και να γιορτάσουν «το ένα όμορφο πράγμα που προέκυψε από όλη αυτή την υπόθεση: την κόρη μας».

Τον Απρίλιο του 2026, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι οι βιολογικοί γονείς της Σία είχαν εντοπιστεί μέσω γενετικών εξετάσεων. Σε δήλωσή τους τότε ανέφεραν ότι η εξέλιξη αυτή έκλεινε ένα κεφάλαιο της δύσκολης διαδρομής τους, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούσε νέα ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν.

Κατέληξαν σε συμφωνία για το μωρό οι δύο πλευρές

Νέα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία επιμέλειας. Η ταυτότητα των βιολογικών γονέων θα παραμείνει εμπιστευτική. Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, τα έγγραφα αναφέρουν ότι οι Σκορ και Μιλς διατηρούν τα δικαιώματά τους ως μόνιμοι κηδεμόνες της Σία.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια, καθώς επικεντρώνονται στην ανατροφή του παιδιού και στην ανάπτυξη μιας σχέσης με τους «γενετικούς γονείς», που θα βασίζεται στη φιλία και την εμπιστοσύνη. «Η Τίφανι και ο Στιβ αναγνωρίζουν το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από την εμπειρία τους με την εξωσωματική γονιμοποίηση και εκτιμούν τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα μέσα ενημέρωσης, συμβάλλοντας ώστε οι ίδιοι και η Σία να φτάσουν σε ένα σημείο όπου κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των βιολογικών γονέων της Σία και να αρθούν οι ανησυχίες για το μέλλον της. Η Τίφανι και ο Στιβ έχουν δεσμευτεί να σέβονται τις ανησυχίες των γενετικών γονέων της Σία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, με τους οποίους έχουν ξεκινήσει, και σκοπεύουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν μια σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης. Παράλληλα, δεσμεύονται να προστατεύσουν τη Σία από οποιαδήποτε παραβίαση της ιδιωτικότητάς της», δήλωσε ο εκπρόσωπός τους στο People.

Η ακρόαση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας είχε προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν επίσης ότι το ζευγάρι μετέφερε το εναπομείναν έμβρυό του από το Fertility Center of Orlando σε νέα κλινική, όπου θα υποβληθεί σε έλεγχο γενετικής συγγένειας πριν αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο το Fertility Center of Orlando ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας του. Στις ίδιες εγκαταστάσεις πρόκειται να λειτουργήσει νέα κλινική.

iefimerida.gr