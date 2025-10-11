Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της σχέσης τους, καθώς, σύμφωνα με το PEOPLE, ζουν πλέον μαζί. Ο 61χρονος σταρ του Χόλιγουντ και η 34χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων μετακόμισαν σε νέο σπίτι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και τη δέσμευση της σχέσης τους.

«Ο Μπραντ συμπεριλαμβάνει πραγματικά την Ινές σε όλα τα ταξιδιωτικά του πλάνα και, όταν είναι στο σπίτι, απλώς χαλαρώνουν μαζί», ανέφερε πηγή κοντά στο ζευγάρι, προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός είναι «τόσο χαρούμενος και ερωτευμένος».

Brad Pitt and Ines de Ramon Are 'Fully Living Together' and Planning for the Future: 'Happier Than Ever' (Exclusive) https://t.co/T02rRvZyIs October 10, 2025

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022, ωστόσο το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί το 2024, στο Φεστιβάλ Βενετίας. Από τότε, η ντε Ραμόν βρίσκεται συχνά στο πλευρό του Πιτ, συνοδεύοντάς τον στις προωθητικές δραστηριότητες της ταινίας «F1», όπου πρωταγωνιστεί.

«Είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ και κάνουν σχέδια για το μέλλον», ανέφερε δεύτερη πηγή στο περιοδικό.

Η συγκατοίκησή τους ακολουθεί την πώληση της έπαυλης του Πιτ στο Λος Άντζελες, την οποία είχε αγοράσει το 2023 έναντι 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πούλησε πρόσφατα. Το ακίνητο στο Λος Φελίζ είχε γίνει στόχος διάρρηξης τον Ιούνιο, ενώ η πώληση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

«Η Ινές δεν δημιουργεί δράματα, είναι πολύ υποστηρικτική και τα πάνε πραγματικά καλά», είχε δηλώσει νωρίτερα άτομο από το περιβάλλον του Πιτ, μετά την κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα του F1 στη Νέα Υόρκη.

