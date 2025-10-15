Ένα νέο βίντεο από κάμερα ταμπλό αποκαλύπτει τη στιγμή που ο Άλεκ Μπάλντουιν συγκρούεται μετωπικά με ένα δέντρο, οδηγώντας το Range Rover της συζύγου του, Χιλάρια Μπάλντουιν, στο East Hampton της Νέας Υόρκης. Το υλικό, που προέρχεται από την κάμερα ενός απορριμματοφόρου, στο οποίο ο ηθοποιός είχε αποδώσει την ευθύνη για το ατύχημα, φαίνεται να αμφισβητεί τη δική του εκδοχή των γεγονότων, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο βίντεο διακρίνεται το όχημα του Μπάλντουιν να κινείται με μικρή ταχύτητα πριν εκτραπεί ξαφνικά από την πορεία του και προσκρούσει στο δέντρο, χωρίς να διακρίνεται κάποια άμεση εμπλοκή του απορριμματοφόρου.

Στο βίντεο, που αποκάλυψε το δίκτυο Newsmax, διακρίνεται το φορτηγό να βγαίνει από έναν ιδιωτικό δρόμο και να στρίβει δεξιά στη λεωφόρο Montauk. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το Range Rover του ηθοποιού εμφανίζεται από τα δεξιά, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και χτυπάει με δύναμη πάνω στον κορμό του δέντρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού, το φορτηγό δεν φαίνεται να εμποδίζει την πορεία του ηθοποιού, ούτε να προκαλεί κάποιον αιφνιδιασμό που θα δικαιολογούσε απότομη αντίδραση.

NEWSMAX has obtained exclusive dashcam video footage of the Alec Baldwin crash on Eastern Long Island showing the actor crashing into a mailbox and a tree, contradicting his claim about the incident. pic.twitter.com/TjzEFxz1s4 — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 14, 2025

Το ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ο μικρότερος αδερφός του Άλεκ Μπάλντουιν, Στίβεν. Ευτυχώς, κανείς από τους δύο δεν τραυματίστηκε. Μετά τη σύγκρουση, ο 67χρονος ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, περιγράφοντας το περιστατικό με τον δικό του τρόπο. Σε αυτό, αποδίδει τις ευθύνες στο απορριματοφόρο.

«Σήμερα το πρωί είχα αυτό το τροχαίο ατύχημα. Ένας τύπος με έκοψε. Ένα μεγάλο απορριμματοφόρο στο μέγεθος φάλαινας. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φορτηγό, μάλλον κάποιο εμπορικό, για αποκομιδή υλικών από κατασκευές ή κάτι τέτοιο. Ήταν το μεγαλύτερο απορριμματοφόρο που έχω δει ποτέ. Τέλος πάντων, για να μην τον χτυπήσω, έπεσα πάνω σε ένα δέντρο. Σε ένα μεγάλο, χοντρό δέντρο, και κατέστρεψα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου. Νιώθω άσχημα γι’ αυτό. Αλλά όλα είναι καλά. Είμαι καλά κι εγώ κι ο αδελφός μου. Μπομπιτι μπομπ», ακούγεται να λεέι ο ηθοποιός.

Ωστόσο, το βίντεο που παρουσίασε το Newsmax φαίνεται να δείχνει διαφορετική εικόνα. Όπως ανέφερε το δίκτυο: «Το φορτηγό δεν φαίνεται να εμποδίζει την πορεία του Άλεκ Μπάλντουιν. Αντίθετα, το υλικό δείχνει το SUV να προσπαθεί να κινηθεί γύρω από το φορτηγό, αφού εκείνο έχει ήδη ολοκληρώσει τη στροφή του. Δεν υπάρχει καμία ορατή ένδειξη ότι ο οδηγός του απορριμματοφόρου ανάγκασε τον Άλεκ Μπάλντουιν να αλλάξει πορεία ή να αντιδράσει απότομα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημά του χάνει τον έλεγχο και προσκρούει στο δέντρο».

Σύμφωνα με τη δήλωση του αρχηγού της αστυνομίας του East Hampton, Μάικλ Σάρλο, το αυτοκίνητο του Άλεκ Μπάλντουιν «προσέκρουσε σε δέντρο στην ανατολική πλευρά του δρόμου, προσπαθώντας να αποφύγει την κίνηση ενός εμπορικού φορτηγού μάρκας Mack, μοντέλου 2020, που ανήκει στην εταιρεία National Waste Services με έδρα το Bay Shore της Νέας Υόρκης».

Ο ίδιος πρόσθεσε, μιλώντας στο Patch, ότι «δεν εκδόθηκαν κλήσεις ή παραβάσεις» και πως «οι παράγοντες που συνέβαλαν στο ατύχημα φαίνεται να ήταν η αντίδραση σε ένα μη εμπλεκόμενο όχημα και οι ολισθηρές, υγρές συνθήκες του οδοστρώματος».

