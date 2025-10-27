Στο κλίμα του Χάλογουιν μπήκαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους ακολούθους οικογενειακές στιγμές από τις προετοιμασίες της γιορτής.

Η δούκισσα του Σάσεξ ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ο Χάρι φαίνεται να σκαλίζει κολοκύθες, ενώ το ζευγάρι επισκέπτεται κολοκυθοχώραφο μαζί με τα δύο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Το ζευγάρι των Σάσεξ χάρισε έτσι σπάνιες οικογενειακές στιγμές στους θαυμαστές του, ενόψει της γιορτής του Χάλογουιν, που πλησιάζει.

Το κλιπ, υπό τον ήχο του κλασικού «California Dreamin» των Mamas & the Papas, ξεκινά με την οικογένεια να περιηγείται ανάμεσα στις σειρές από κολοκύθες όπου δεσπόζει ένα σκιάχτρο. Αμέσως μετά, το πλάνο εστιάζει στον εξάχρονο ‘Αρτσι, ο οποίος απολαμβάνει το παιχνίδι τρέχοντας σε έναν λαβύρινθο από καλαμπόκια.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μέγκαν τραβά ένα καρότσι δίπλα στον Χάρι και την κόρη τους η οποία έχει καθίσει ανάμεσα σε τεράστιες κολοκύθες. Το βίντεο δείχνει επίσης την οικοδέσποινα του «With Love, Meghan» να ακουμπά τον ώμο του γιου της, κρατώντας το χέρι του Χάρι, ενώ μαζί παρακολουθούν τον ‘Αρτσι να τρέχει ανάμεσα στις σειρές του χωραφιού.

Αργότερα, ο πρίγκιπας έδειξε τη δημιουργικότητά του σκαλίζοντας μερικές από τις κολοκύθες, ενώ και η μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ (Doria Ragland), φάνηκε να συμμετέχει, κάνοντας μια σύντομη εμφάνιση προς το τέλος του βίντεο.

