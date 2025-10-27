Μια στιγμή μεγάλης συγκίνησης βίωσαν οι θεατές στις δύο τελευταίες συναυλίες της καριέρας του Διονύση Σαββόπουλου, στις 14 και 21 Ιουνίου, σε Μαλακάσα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Rockwave Festival.

Ο σημαντικός τραγουδοποιός, ολοκληρώνοντας μια πορεία δεκαετιών, άνοιξε την καρδιά του μπροστά στο κοινό. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, χρησιμοποιώντας στίχους που ο ίδιος είχε γράψει στα ελληνικά για το «Hallelujah» του Λέοναρντ Κοέν. Μέσα από τη δική του απόδοση του εμβληματικού τραγουδιού, μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα, σε μια στιγμή που συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί.

Οι δύο συναυλίες δεν ήταν απλώς το τέλος μιας μουσικής διαδρομής, αλλά ένα αποχαιρετιστήριο κάλεσμα γεμάτο συγκίνηση, μνήμη και αλήθεια.

«Και εάν έκανα το παν, και εάν πάλι ήταν λειψό, ακόμη και εάν αμφέβαλα κι αν θέλησα να αγγίξω, πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια, και αν όλα λάθος πήγανε, εγώ θέλω να σταθώ εδώ στου τραγουδιού το ιερό μη έχοντας άλλο τη φωνή μου, από το αλληλούια.»

Αποσπάσματα από τη βαθιά συγκινητική αυτή ερμηνεία – εξομολόγηση επί σκηνής, μαζί με στιγμές από τις πρόβες που έκανε ο Διονύσης Σαββόπουλος με τους μουσικούς συνεργάτες του για το συγκεκριμένο τραγούδι, μοιράστηκε δημόσια ο γιος του, Κορνήλιος, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη του.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους για την στήριξή και την αγάπη σας. To τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης. Γενναιόδωρος, συναισθηματικός, γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη, για εμάς, για τους φίλους του και για τη ζωή που έζησε».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος κατά τη διάρκεια πρόβας με τους μουσικούς συνεργάτες του για τις τελευταίες του συναυλίες

Πράγματι, στο βίντεο από την τελευταία του συναυλία ο τραγουδοποιός μοιάζει ευάλωτος αλλά και ήρεμος, βαθιά ικανοποιημένος αλλά και εμφανώς συγκινημένος. Ίσως να το ένιωθε, βαθιά μέσα του, πως αυτή θα ήταν η τελευταία του παράσταση…

Λίγους μήνες πριν ωστόσο, όταν ανακοινώθηκαν αυτές οι συναυλίες, δήλωνε ενθουσιασμένος που θα συμμετείχε στο Rockwave Festival. «Ε ναι! Στη Μαλακάσα! Έπρεπε να γίνω 80 ετών για να με φωνάξουν στο Rockwave. Είμαι σαν το στιχάκι του Λίαν Άντερσον: Γέρος για ροκ, αλλά για τον θάνατο μικρό παιδάκι ακόμα» έλεγε με το χαρακτηριστικό χιούμορ του.



Τώρα πλέον, έχοντας εκείνος φύγει από τη ζωή, μοιάζει κάπως καρμικό το γεγονός ότι έκανε τις τελευταίες ζωντανές του εμφανίσεις σε ένα μεγάλο ροκ φεστιβάλ. Αλλά, πάντα ροκ δεν ήταν ο Σαβββόπουλος;

