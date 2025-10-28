Ο Έλον Μασκ προκάλεσε αίσθηση με την επίσημη κυκλοφορία της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Grokipedia, ενός νέου εγχειρήματος που, όπως δηλώνει, θα αποτελεί εναλλακτική της Wikipedia, με τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο και σαφή προσανατολισμό προς πιο συντηρητικές πολιτικές απόψεις.

Ο Μασκ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ετοίμαζε το αντίπαλο δέος της Wikipedia μετά από πρόταση του φίλου και συναδέλφου του επενδυτή τεχνολογίας, Ντέιβιντ Σακς, «τσάρου» της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Περιέγραψε το νέο του εγχείρημα με πολιτικούς όρους, επιτιθέμενος στη «woke», όπως την χαρακτηρίζει, Wikipedia.

Ο Μασκ δήλωσε στο X ότι η εγκυκλοπαίδεια που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν «εξαιρετικά σημαντική για τον πολιτισμό» και ένα απαραίτητο βήμα προς την «κατανόηση του Σύμπαντος».

Οι διαφορές της AI εγκυκλοπαίδειας του Μασκ και της Wikipedia

Η λειτουργία της Grokipedia του Μασκ διαφέρει από τη Wikipedia σε τουλάχιστον ένα σημαντικό σημείο: δεν υπάρχουν σαφείς ανθρώπινοι συγγραφείς. Ενώ εθελοντές γράφουν και επεξεργάζονται τη Wikipedia, συχνά ανώνυμα, η Grokipedia λέει ότι τα άρθρα της «ελέγχονται ως προς τα γεγονότα» από το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης από την startup xAI του Mασκ.

Οι επισκέπτες της Grokipedia δεν μπορούν να κάνουν επεξεργασίες, αν και μπορούν να προτείνουν επεξεργασίες μέσω μιας αναδυόμενης φόρμας για την αναφορά λανθασμένων πληροφοριών. Τουλάχιστον αρχικά, ορισμένες καταχωρήσεις της Grokipedia λένε ότι βασίζονται στην ίδια τη Wikipedia.

H Grokipedia του Έλον Μασκ διαθέτει περί τα 900.000 άρθρα, έναντι των περίπου επτά εκατομμυρίων της αγγλικής έκδοσης της Wikipedia.

«Το περιεχόμενο είναι προσαρμοσμένο από τη Wikipedia, με άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0», αναφέρει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης στο κάτω μέρος ορισμένων, αλλά όχι όλων των καταχωρίσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής για το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Ο Μασκ, πάντως, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι θέλει η Grok να σταματήσει να χρησιμοποιεί σελίδες της Wikipedia ως πηγές μέχρι το τέλος του έτους.

Τι λέει η Grokipedia για τον Τραμπ και τον Μασκ

Υπάρχουν κάποιες διαφορές περιεχομένου μεταξύ της Grokipedia και της Wikipedia. Η καταχώρηση της Grokipedia για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επί παραδείγματι, δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στην αποδοχή από τον Τραμπ ενός πολυτελούς αεροσκάφους από το Κατάρ ή στην προώθηση ενός κρυπτονομίσματος με θέμα τον Τραμπ, ή meme coin, ενώ η καταχώρηση της Wikipedia για τον Τραμπ περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη στις συγκρούσεις συμφερόντων — συμπεριλαμβανομένων τόσο του τζετ όσο και του meme coin.

Η καταχώρηση της Grokipedia για τον Μασκ δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στην χειρονομία του σε μια συγκέντρωση τον Ιανουάριο, την οποία πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί θεώρησαν ναζιστικό χαιρετισμό, ενώ η καταχώρηση της Wikipedia για αυτόν έχει αρκετές παραγράφους σχετικά με το θέμα.

Το πρότζεκτ Grokipedia φέρνει τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, τον Μασκ, αντιμέτωπο με έναν από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις στο Διαδίκτυο, τη Wikipedia. Η τελευταία κατατάσσεται στην 9η θέση παγκοσμίως σε επισκέψεις, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Similarweb, επισκιάζοντας παλαιότερους ανταγωνιστές όπως η Encyclopedia Britannica.

Η αντίδραση της Wikipedia

Το Ίδρυμα Wikimedia, το οποίο φιλοξενεί τη Wikipedia, δήλωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται στη διαδικασία κατανόησης του τρόπου λειτουργίας της Grokipedia.

«Η γνώση της Wikipedia είναι — και πάντα θα είναι — ανθρώπινη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Μέσω της ανοιχτής συνεργασίας και της συναίνεσης, άνθρωποι από όλα τα υπόβαθρα οικοδομούν ένα ουδέτερο, ζωντανό αρχείο ανθρώπινης κατανόησης — ένα αρχείο που αντανακλά την ποικιλομορφία και τη συλλογική μας περιέργεια. Αυτή η γνώση που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο είναι αυτό στο οποίο βασίζονται οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργήσουν περιεχόμενο. Ακόμα και η Grokipedia χρειάζεται τη Wikipedia για να υπάρχει», ανέφερε σε δήλωσή του το Ίδρυμα Wikimedia. Kαι συνέχισε: «Πολλά πειράματα για τη δημιουργία εναλλακτικών εκδόσεων της Wikipedia έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτό δεν παρεμβαίνει στο έργο ή την αποστολή μας».

Η Wikipedia αναφέρει ότι έχει 7,1 εκατομμύρια άρθρα στα αγγλικά, ενώ η Grokipedia αναφέρει ότι έχει αρχικά διαθέσιμα 885.000 άρθρα. Η Grokipedia, ωστόσο, φέρει την ετικέτα «έκδοση 0.1», υποδεικνύοντας ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη ενημερώσεις.

