Μια ζεστή μέρα το καλοκαίρι του 1984 στην Κω, ένας 25χρονος νεαρός που έχει στήσει την πρώτη δική του δουλειά, φτιάχνοντας ένα μικρό κλαμπ μπαίνει στο μαγαζί, ανυποψίαστος γι’ αυτό το καταλυτικό που έρχεται έτσι απρόσμενα στην ζωή του.

Ονομάζεται Νότης Σφακιανάκης, έχει μόλις ξεκινήσει να τραγουδάει ξένες επιτυχίες και στο κλαμπ του, αυτοί που τον ακούν απορούν, οι ξένοι ψιλοαδιαφορύν και κάποιοι λίγοι τον χειροκροτούν. Έχει πάρει όμως την απόφαση να γίνει τραγουδιστής και δεν πτοείται από την σχετικά μικρή ανταπόκριση που έχει, ενώ μέχρι εκείνη τη μέρα βιώνει σποραδικούς καλοκαιρινούς έρωτες με ξένες τουρίστριες.

Όταν σε κάποια στιγμή σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει μια πανέμορφη ψηλή κοπέλα με εκφραστικά μάτια να χορεύει και να τον κοιτάει. Λίγη ώρα μετά γίνεται η γνωριμία του με την 21χρονη τότε Κίλι. Η νεαρή Βρετανίδα που ταξίδεψε στην Κω για διακοπές, πέφτει πάνω στον νεαρό -άγουρο ακόμη- τραγουδιστή, και ο έρωτας που γεννιέται είναι κεραυνοβόλος.

Το ταξίδι στην Ελλάδα ήταν δώρο των γονιών της, αφού είχε μόλις τελειώσει τις σπουδές της σαν ξεναγός, ωστόσο ποτέ δεν φαντάζονταν ότι η κόρη τους θα αγαπήσει με πάθος έναν γοητευτικό Έλληνα -τόσο πολύ που να θέλει να μείνει μαζί του, μακριά από την Αγγλία.

Το ειδύλλιο της Κίλι με τον Νότη δεν θα λήξει σαν ένας καλοκαιρινός έρωτας, αντίθετα θα φουντώσει πιο πολύ και το ζευγάρι θα μείνει μαζί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Την Κυριακή, την ημέρα που ο Νότης έκλεινε τα 66 του χρόνια, η Κίλι που φέρεται να ταλαιπωριόταν επί χρόνια από επαυξημένο παρκινσονικό σύνδρομο -επιθετική μορφή Πάρκινσον τα συμπτώματα της οποίας προσομοιάζουν με αυτά της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας- έφυγε από την ζωή.

Είχε να εμφανιστεί δημόσια από το 2017, όταν οι κάμερες την «συνέλαβαν» δίπλα στον Νότη κατά την επιστροφή τους από ένα ταξίδι, ενώ τα τελευταία χρόνια η υγεία της επιδεινώθηκε -γι’ αυτό και, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, δεν έβγαινε σχεδόν καθόλου από το σπίτι στην Βάρκιζα.

Τα πρώτα χρόνια, ο γάμος και τα δίδυμα

Ένα σπίτι που δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη κατοικία του ζευγαριού στην πρωτεύουσα, αμέσως μετά το καλοκαίρι του 1984, όταν ο Νότης δέχεται πρόταση να τραγουδήσει σε νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας, αγνοώντας φυσικά τις δυσκολίες της συγκεκριμένης δουλειάς.

Ήδη, όπως ξέρει η Κίλι, έχει κάνει άλλες πολύ δυσκολότερες όπως το να ρίχνει μπετά σε οικοδομή τον χειμώνα για 2.000 δραχμές μεροκάματο.

Δεν φοβάται την άνοδο στην Αθήνα, ειδικά αφού έχει δίπλα του την Αγγλίδα καλλονή που του έκλεψε την καρδιά και μαζί βρίσκουν ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα στην Καλλιθέα, το οποίο είναι μικρό, αλλά δεν τους νοιάζει. Είναι και οι δύο νέοι και πολύ ερωτευμένοι για να τους απασχολούν οι καθημερινές δυσκολίες που προκύπτουν μακριά από το οικείο περιβάλλον της Κω, όμως η Κίλι δεν μετανιώνει ούτε στιγμή για την επιλογή της.

Διαισθάνεται ότι… δεν θα περάσει από την ζωή του Νότη όπως οι άλλες, τον περιμένει αρκετές φορές να γυρίσει από την δουλειά, είναι πάντα δίπλα του και σπάνια θα πάει να τον δει στο κέντρο που τραγουδάει εκείνα τα πρώτα χρόνια.

Κάποια στιγμή, η Κίλι του λέει ότι πρέπει να γνωρίσει τους γονείς της, αφού η σχέση τους οδεύει προς τον γάμο και έτσι το ζευγάρι κάνει ένα ταξίδι στο Λονδίνο.

Όταν προσγειώνονται και παραλαμβάνουν τις βαλίτσες τους, οι τελωνειακοί ζητούν από τον Νότη να ανοίξει τις δικές του για να τις ελέγξουν. Μαλώνει, θεωρώντας ότι τον προσβάλλουν και εκείνοι φωνάζουν τους αστυνομικούς, ενώ η Κίλι θα λειτουργήσει «πυροσβεστικά», για να φύγουν κάποια στιγμή.

Θα παντρευτούν το 1991, την χρονιά που κυκλοφορεί το «Πρώτη φορά» -το ντεμπούτο του στην δισκογραφία- και η Κίλι θα του χαρίσει δύο παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

Είναι πάντα δίπλα του και μακριά από την δημοσιότητα, όσο ο Νότης οδεύει προς την κορυφή, αφού γίνεται μέσα σε μια πενταετία ο πιο εμπορικός καλλιτέχνης και ο πιο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής.

Τα όμορφα χρόνια, η κρίση και η ασθένεια

Στις απονομές είναι εκεί, πάντα δίπλα του για μια αναμνηστική φωτογραφία που ο Νότης την «χαλάει», για να την φιλήσει τρυφερά, δείχνοντάς της ότι είναι η γυναίκα της ζωής του.

Η Κίλι χαμογελάει, είναι πάντα στο πλευρό του, ενώ μεγαλώνει τα παιδιά τους υποδειγματικά και δεν δέχθηκε ποτέ να παραχωρήσει συνέντευξη σε κάποιο lifestyle έντυπο. Ήξερε από την αρχή της σχέσης τους ότι είχε αγαπήσει έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα, που ήξερε ότι θα πετύχει, επειδή ήταν από την αρχή διαφορετικός από τους συναδέλφους του.

Πήγαινε πάντα στην πρεμιέρα του και μετά επέστρεφε στην αθόρυβη καθημερινότητά της, ενώ μέχρι το 2017 όλα ήταν ανέφελα στον έγγαμο βίο τους, κάτι που δεν έμελλε να διαρκέσει για πολύ ακόμη.

Ακόμη και η κρίση στον γάμο τους -κάποιοι τοποθετούν την αρχή της το 2018- εξελίχθηκε αθόρυβα και έγινε γνωστή περισσότερο από τον Νότη, όταν το 2020 έγινε γνωστό ότι έμενε σε ένα διαμέρισμα που του είχε φτιάξει ο Ηλίας Μαροσούλης πάνω από το κέντρο που τραγουδούσε, στο Γκάζι.

Τότε γράφτηκε για πρώτη φορά ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, όμως και οι δύο επέλεξαν να μην σχολιάσουν τίποτε -ειδικά η Κίλι, που διαγνώστηκε με μια ασθένεια, η οποία επιδεινωνόταν σταδιακά, ενώ ταξίδεψε για θεραπείες στο Λονδίνο.

Ο Νότης ήταν δίπλα της και ειδικά τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στο σπίτι της Βάρκιζας, φροντίζοντας η γυναίκα του να έχει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Έμελλε να τον αφήσει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του, μια μέρα που δεν ξεχνούσε ποτέ αυτό το γλυκό κορίτσι με τα όμορφα μάτια, που «έσβησε» στα 62 της μόλις χρόνια.

