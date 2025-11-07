Την «Λύκαινα του Καπιτωλίου», το γνωστότερο βραβείο του δήμου της Ρώμης, έλαβε ο διεθνούς φήμης Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Η τελετή, με απόφαση του δημάρχου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα λιτό τρόπο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του εργάτη ο οποίος την περασμένη Δευτέρα έχασε την ζωή του εξαιτίας της κατάρρευσης μέρους του «Πύργου των Κόμηδων».

Ο 82χρονος κινηματογραφικός αστέρας -ο οποίος είναι ιταλικής καταγωγής- αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πρόσφατη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης. Εξαπολύοντας… μύδρους κατά του Τραμπ, του οποίου είναι γνωστός πολέμιος, ο Ντε Νίρο… ξεσπάθωσε, εκτιμώντας ότι η εκλογή του Ζόχραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης ανοίγει τον δρόμο, για ν’ απομακρυνθεί ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος από την εξουσία.

«Ο κόσμος άρχισε να κατανοεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Με την εκλογή του Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω την χώρα μας. Πρέπει να ελευθερωθούμε από τον τρομερό αυτό πρόεδρο διότι εγώ, ως Αμερικανός, νιώθω πραγματική αμηχανία, ξέροντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

🎗️Il Sindaco, Roberto Gualtieri, ha conferito a Robert De Niro la #LupaCapitolina, massima onorificenza della città. Il riconoscimento è stato attribuito per il valore culturale e artistico di una carriera che ha segnato la storia del #cinema mondiale.



«Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό», δήλωσε επίσης ο Ντε Νίρο. «Η Ρώμη είναι κάπως σαν το Χόλιγουντ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μοναδική» πρόσθεσε.

