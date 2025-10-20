Να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, δηλώνοντας πως «δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω».

Ο εμβληματικός ηθοποιός του Χόλιγουντ σημείωσε πως «δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσεις έναν νταή παρά να τον πολεμήσεις και να τον υποτάξεις».

Ντε Νίρο κατά Τραμπ

Μιλώντας στο MSNBC μετά τις πανεθνικές διαδηλώσεις του κινήματος «No Kings» στις 18 Οκτωβρίου, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τόνισε ότι ο Τραμπ «δεν θέλει να φύγει από τον Λευκό Οίκο» και ότι η χώρα πρέπει να δείξει «πολύ περισσότερη αντίσταση».

Οι διαδηλώσεις «No Kings» συγκέντρωσαν, σύμφωνα με το MSNBC, σχεδόν επτά εκατομμύρια συμμετέχοντες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην πολιτική του Τραμπ, στην αυξημένη παρουσία της Εθνοφρουράς στις πόλεις και στις σαρωτικές περικοπές σε ομοσπονδιακά προγράμματα. Κεντρικό ζήτημα των κινητοποιήσεων αποτέλεσε επίσης η επιθετική πολιτική του ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής) απέναντι στους μετανάστες.

Ο Ντε Νίρο, που έχει εκφραστεί επανειλημμένα εναντίον του Τραμπ, δήλωσε ότι «οι πολιτικοί πρέπει να φοβούνται περισσότερο την οργή του λαού παρά την οργή του Τραμπ». Κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικανούς ότι, παρόλο που γνωρίζουν τον κίνδυνο, «συμφωνούν μαζί του» και υπογράμμισε πως πρόκειται για μια «κλασική περίπτωση νταή». «Το βλέπουμε, το ξέρουμε, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος -πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, να τον πολεμήσεις να τον απομακρύνεις και να τον υποτάξεις», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ντε Νίρο έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την προπάσπιση της δημοκρατίας όπως υποστήριξε: «Τώρα έχουμε έναν επίδοξο βασιλιά που θέλει να μας την αφαιρέσει, τον βασιλιά Ντόναλντ τον Πρώτο. Γ@α το Ξανασηκωνόμαστε, χωρίς βία, υψώνοντας τη φωνή μας: Όχι βασιλιάδες».

