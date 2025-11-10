Άγριο τρολάρισμα στο διαδίκτυο σε βάρος του Έλον Μασκ μετά από την ανάρτηση βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), στο οποίο μια γυναίκα λέει «Θα σ’ αγαπώ για πάντα».

Στο βίντεο που ανέβηκε από τον Μασκ στο X το πρωί του Σαββάτου, η νεαρή μελαχρινή χαμογελά στην κάμερα πριν πει τη φράση.

Grok Imagine prompt:



She smiles and says “I will always love you” pic.twitter.com/cjDu3MuDCZ November 8, 2025

Αν και στόχος του βίντεο ήταν να παρουσιαστούν οι νέες δυνατότητες δημιουργίας ρεαλιστικών βίντεο του Grok Imagine – γρήγορα κατακλύστηκε από σχόλια που χλεύαζαν τον πολυεκατομμυριούχο.

«Η πιο θλιβερή ανάρτηση στην ιστορία αυτού του ιστότοπου. Κλαίω», έγραψε ένας χρήστης του X.

«Αυτό δημοσιεύτηκε στις 3 το πρωί ώρα Κεντρικής Αμερικής», πρόσθεσε ένας δεύτερος — αναφερόμενος στην τοποθεσία του συγκροτήματος Μασκ στο Τέξας.

Αρκετοί χρήστες επεσήμαναν πως το βίντεο απέδειξε ότι τα χρήματα δεν φέρνουν ευτυχία, αναφερόμενοι στην έγκριση από τους μετόχους της Tesla του ιστορικού πακέτου αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Έλον Μασκ.

«Παίρνει πακέτο αμοιβών 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και λίγες ώρες αργότερα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη του για να φανταστεί κάποιον να του λέει “σ’ αγαπώ”», έγραψαν στο πλαίσιο αυτό.

«Πραγματικά δεν έχει σημασία το χρήμα αν δεν έχεις αγάπη και κάποιον να τη μοιραστείς. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη, δεν ξέρω τι είναι» πρόσθεσε άλλος ένας σχολιαστής.

