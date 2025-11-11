Τη φανέλα με το θρυλικό «10» της εθνικής ομάδας της Αργεντινής —το νούμερο που φόρεσαν ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Λιονέλ Μέσι— προσέφερε ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες στον Γιώργο Νταλάρα.

Ο δημοφιλής Έλληνας καλλιτέχνης παρέλαβε τη φανέλα, στην οποία αναγραφόταν το όνομά του, σε εκδήλωση στο δημαρχείο της πρωτεύουσας της Αργεντινής, όπου έγινε δεκτός ως Διακεκριμένος Πολίτης της πόλης.

«Σας ευχαριστώ πολύ για την ξεχωριστή τιμή», έγραψε στη σχετική του ανάρτηση ο τραγουδιστής.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Νταλάρας βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες με αφορμή τη συναυλία που αναμένεται να δώσει στις 12 Νοεμβρίου.

protothema.gr