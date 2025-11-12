Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας για κάτι εκτός των θεμάτων που συνδέεται συνήθως, δηλαδή σχετικά με πυραύλους και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Boring Company, η εταιρεία του που σκάβει σήραγγες κάτω από το Λας Βέγκας, κατηγορείται πως πέταξε παράνομα απόβλητα σε αστικά φρεάτια, ενώ προσποιήθηκε ότι συμμορφώθηκε με τις εντολές των επιθεωρητών.

Οι περιβαλλοντικές αρχές της Κομητείας Κλαρκ επέβαλαν πρόστιμο σχεδόν 500.000 δολαρίων, μετά την ανακάλυψη ότι υγρά γεωτρήσεων κατέληγαν στους αγωγούς αποχέτευσης της πόλης.

Σύμφωνα με τη Fortune, η ζημιά χαρακτηρίστηκε «σοβαρή», ενώ η εταιρεία αναγκάστηκε να πληρώσει επιπλέον 131.000 δολάρια για καθαρισμό, στη διάρκεια του οποίου απομακρύνθηκαν μεγάλες ποσότητες λάσπης και αποβλήτων.

Όμως, αυτό που εξόργισε περισσότερο τους επιθεωρητές δεν ήταν μόνο η ρύπανση, αλλά η παραπλάνηση.

Μετά από ανώνυμη καταγγελία τον Αύγουστο, οι αρχές επισκέφθηκαν το εργοτάξιο και διέταξαν τη διακοπή της παράνομης διοχέτευσης αποβλήτων.

Οι υπεύθυνοι της Boring Company φάνηκαν να συμμορφώνονται, αποσυνδέοντας τους σωλήνες. Μόνο που, μόλις οι επιθεωρητές έφυγαν, τους ξανασύνδεσαν.

Η υπόθεση προκάλεσε σάλο, όχι μόνο για τη ζημιά στο περιβάλλον αλλά και για τη θρασύτητα με την οποία η εταιρεία προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Boring Company βρίσκεται στο στόχαστρο: έχει ήδη κατηγορηθεί για παραβιάσεις κανονισμών και για ζημιές στα θεμέλια δύο πυλώνων του υπερυψωμένου monorail του Λας Βέγκας.

Ιδρυθείσα το 2017 ως παρακλάδι της SpaceX, η εταιρεία υποσχόταν να επαναπροσδιορίσει τις μετακινήσεις μέσα από υπόγεια δίκτυα υψηλής ταχύτητας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το μόνο λειτουργικό της έργο είναι το μικρό υπόγειο τούνελ μεταφοράς επιβατών κάτω από το συνεδριακό κέντρο του Λας Βέγκας. Και πλέον, με μια… βαριά οικολογική σκιά να το συνοδεύει.

newsauto.gr