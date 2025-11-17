Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα η δήλωση της Πάρις Χίλτον ότι είναι «αυτοδημιούργητη», με πολλούς χρήστες να αμφισβητούν τον ισχυρισμό της. Η 44χρονη επιχειρηματίας και κληρονόμος της οικογένειας Χίλτον υποστήριξε ότι έχει χτίσει μόνη της την επαγγελματική της πορεία.

Σε συνέντευξή της στους Sunday Times, ανέφερε: «Είμαι αυτοδημιούργητη. Έχω καταφέρει όλα αυτά μόνη μου», αναφερόμενη στην εταιρεία της, 11:11 Media, η οποία αποτιμάται σήμερα σε 1 δισ. δολάρια και απασχολεί 25 εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται ότι παππούς της Πάρις Χίλτον ήταν ο δισεκατομμυριούχος Μπάρον Χίλτον, ο οποίος όταν πέθανε το 2019 άφησε το 97% της περιουσίας του στο ίδρυμα της οικογένειας Χίλτον και τίποτα στην Πάρις. Ωστόσο, οι γονείς της, Κάθι και Ρικ Χίλτον είχαν περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων.

«Αυτό είναι επικός ναρκισσισμός» σχολίασε χρήστης του Reddit, «είναι σε παραλήρημα» έγραψε ένας δεύτερος. «Ακόμα και αν δεν πήρες αρχικό κεφάλαιο, επιχορηγήσεις ή άλλη άμεση υποστήριξη, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των κινδύνων που μπορεί να αναλάβει κάποιος που προέρχεται από ένα περιβάλλον πλούτου και ασφάλειας και εκείνων που μπορεί να αναλάβει κάποιος που απλά προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην» σημείωσε ένας τρίτος.

«Αν δεν ήσουν μια Χίλτον, δεν θα ήσουν τόσο μεγάλη όσο είσαι. Ναι, έκανες όνομα για τον εαυτό σου, αλλά αυτό είναι επειδή προέρχεσαι από πλούσια οικογένεια και ένα γνωστό όνομα» υποστήριξε ένας τέταρτος.

Κάποιος άλλος σημείωσε ότι, ενώ η Πάρις Χίλτον πιθανώς κατέβαλε «πολλή προσπάθεια» για να φτάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα, εντούτοις «δεν θα ήταν καθόλου γνωστή αν δεν ήταν το υπόβαθρο της γενεαλογικής της ευημερίας. Δεν έχει ιδέα για τα προνόμια που έχει».

Στην ίδια συνέντευξη η Πάρις Χίλτον είπε για τον παππού της ότι «ήμασταν πολύ κοντά και πάντα τρώγαμε μαζί μεσημεριανό και βραδινό, και πάντα μου έλεγε: “Πάρις, δουλεύεις πιο σκληρά από οποιονδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο γνωρίζω”. Μου έλεγε, μάλιστα, “παλιά ήμουν γνωστός ως Μπάρον Χίλτον, αλλά τώρα είμαι γνωστός ως ο παππούς της Πάρις Χίλτον” και πάντα γελούσαμε με αυτό».

Η ίδια ανέφερε, επίσης, ότι ως παιδί «ζούσα μια πολύ προστατευμένη ζωή. Δεν μου επιτρεπόταν να φοράω μακιγιάζ, δεν μου επιτρεπόταν να βγαίνω ραντεβού. Δεν πήγαινα στους σχολικούς χορούς, Οι γονείς μου ήταν πολύ, πολύ αυστηροί».

Ερωτηθείσα, τέλος, για τα πάρτι στα οποία συμμετείχε τα προηγούμενα χρόνια, η Πάρις Χίλτον απάντησε: «Ήμουν όπως κάθε άλλη νεαρή κοπέλα — μεγάλωνα, έβγαινα — αλλά με παρακολουθούσε όλος ο κόσμος. Τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά οι εφημερίδες, λατρεύουν να δίνουν σε όλα μια κουτσομπολίστικη χροιά».

