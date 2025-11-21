Η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρθηκε στη διάγνωσή της με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί τρόμαξαν όταν το εντόπισαν και την προειδοποίησαν ότι ο έντονος ρυθμός της ζωής της μπορεί να οδηγήσει το σώμα της στα όριά του.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα μίλησε πρώτη φορά για το προβλημα της υγείας της στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν του «The Kardashians» τον περασμένο μήνα. Μιλώντας στην αδελφή της, Κόρτνεϊ, είχε ανακοινώσει ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα μικρό ανεύρυσμα. Όπως είπε, οι ειδικοί πίστευαν ότι αυτό προκλήθηκε από το στρες.

Kim Kardashian reveals doctors warn her brain aneurysm could 'rupture' at any time from her high-pressure life https://t.co/AIH9LrMDRG November 20, 2025

Στο νέο επεισόδιο του τηλεοπτικού προγράμματος η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν χειρότερη απ’ ό,τι είχε καταλάβει αρχικά. Είπε στην αδερφή της ότι μίλησε με έναν νευροχειρουργό, ο οποίος της εξήγησε πως το ανεύρυσμα θα μπορούσε να σπάσει υπό συνθήκες έντονου στρες — κάτι που εκείνη βιωνει διαρκώς.

«Μου είπε: “Θέλω να έρθεις για όλες αυτές τις απεικονιστικές εξετάσεις”. Ρώτησα, “Μπορώ να περιμένω; Από τι σπάει;” Και μου είπαν: “Από το στρες, μόνο”», θυμήθηκε.

«Είπα, “ΟΚ, δίνω τις εξετάσεις για τον δικηγορικό σύλλογο», πρόσθεσε και σημείωσε ότι το άγχος της έχει φτάσει «σε άλλο επίπεδο, μέχρι του σημείου να βγάζει πλέον εξανθήματα». «Έχω τέσσερα παιδιά που εξαρτώνται από μένα. Πρέπει να είμαι καλά», τόνισε. Η Κιμ Καρντάσιαν επισήμανε ότι οι γιατροί της εξήγησαν πως το ανεύρυσμα πιθανότατα υπήρχε για χρόνια, κάτι που έκανε το άγχος της ακόμα μεγαλύτερο.

Από την άλλη, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έκανε σαφές ότι φοβάται πως η αδερφή της πιέζει τον εαυτό της υπερβολικά: «Σίγουρα ανησυχώ για την Κιμ. Έχει τόσα πολλά να διαχειριστεί, ανάμεσα στη δουλειά και τα τέσσερα παιδιά της, που δεν θέλω να πάθει ανεύρυσμα».

Αναρωτήθηκε επίσης γιατί θέλει να ακολουθήσει μια καριέρα στη νομική, έχοντας ήδη μια υπερφορτωμένη ζωή. «Δεν σε κρίνω ούτε σε κατηγορώ. Αλλά δεν υπάρχει μια στιγμή να το κάνεις αργότερα, όταν τα παιδιά σου θα είναι πιο μεγάλα και δεν θα σε χρειάζονται τόσο;», της είπε.

protothema.gr