Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο μοιράζεται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την προετοιμασία της για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας, στις οποίες τελικά δεν κατάφερε να περάσει, εμφανώς συγκινημένη και εξαντλημένη από την προσπάθεια.

«Είμαι τόσο κουρασμένη, και είναι σαν κάθε φορά που νιώθω ότι είμαι ένα βήμα μπροστά, κάτι συμβαίνει και προσπαθεί να με εμποδίσει να το κάνω αυτό» ακούγεται να λέει με κλάματα η τηλεπερσόνα..

«Ένα μέρος μου θέλει να σταματήσει. Νιώθω [σαν] να πρόκειται να εκραγεί το μυαλό μου» προσθέτει η ίδια στο βίντεο στο οποίο περιγράφεται πώς προετοιμάστηκε για τις εξετάσεις.

«Μελετούσα συνεχώς για τέσσερις μήνες, ακύρωσα όλες τις δουλειές μου, δεν δέχομαι τηλεφωνήματα για δουλειά, δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να είμαι μαμά και να μελετώ», λέει η Καρντάσιαν.

Στο ίδιο βίντεο αναφέρει, επίσης, ότι ενώ βρισκόταν στην «τελική ευθεία» δύο εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις, έστειλε τα παιδιά της σε «υπέροχες διακοπές» για να μπορέσει να συγκεντρωθεί, αλλά και ότι είχε «μερικά προβλήματα με τους δίσκους» της πλάτης της και έπρεπε να φοράει «κηδεμόνα» για να ανακουφίσει τον πόνο.

«Έχω μοιραστεί τόσο πολύ από αυτό το ταξίδι μαζί σας, και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψα μερικές από τις δύο τελευταίες εβδομάδες της μελέτης – τα σκαμπανεβάσματα και όλα όσα συνέβησαν στο μεταξύ. Στις 7 Νοεμβρίου, έμαθα ότι δεν πέρασα τις εξετάσεις. Ήταν απογοητευτικό, αλλά δεν ήταν το τέλος. Αυτό το όνειρο σημαίνει πάρα πολλά για μένα για να το εγκαταλείψω, οπότε θα συνεχίσω να μελετώ, να μαθαίνω και να προσπαθώ μέχρι να το πετύχω» έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν στη λεζάντα της ανάρτησής της.

