Η Τέιλορ Σουίφτ κατέχει πλέον περιουσία που φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντας την στη θέση της δεύτερης πλουσιότερης διάσημης γυναίκας στον κόσμο. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση καταγράφηκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων για το 2026 του Forbes, η οποία δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου.

Η τραγουδίστρια καταλαμβάνει την έβδομη θέση στη λίστα των «celebrity billionaires» του περιοδικού. Η φετινή κατάταξη περιλαμβάνει συνολικά 22 διάσημους, με περιουσία που φτάνει τα 48,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η περιουσία της Σουίφτ, σύμφωνα με τη λίστα, αυξήθηκε κατά περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, καθώς το 2025 είχε εκτιμηθεί στα 1,6 δισ. δολάρια. Μεγάλο μέρος της αξίας της προέρχεται από τον μουσικό της κατάλογο, ο οποίος αποτιμάται περίπου στα 900 εκατομμύρια δολάρια, ενώ διαθέτει και ακίνητη περιουσία αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων.

Σημαντικό ρόλο στην εκτόξευση της περιουσίας της έπαιξε και η ιστορική περιοδεία «The Eras Tour», η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 ύστερα από 149 συναυλίες σε πέντε ηπείρους. Η περιοδεία απέφερε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων και προσέλκυσε πάνω από 10 εκατομμύρια θεατές, καταγράφοντας το ρεκόρ της πιο επιτυχημένης εμπορικά συναυλιακής περιοδείας όλων των εποχών.

Η Σουίφτ κυκλοφόρησε επίσης το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl», τον Οκτώβριο του 2025. Ο δίσκος πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στις ΗΠΑ, καταγράφοντας τις ταχύτερες πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία. Η International Federation of the Phonographic Industry τον κατέταξε αργότερα ως το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2025.

Το Forbes σημειώνει ότι η τραγουδίστρια είναι το πρώτο άτομο που έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως χάρη στη σύνθεση τραγουδιών και στις ζωντανές εμφανίσεις. Σε αντίθεση, δηλαδή, με άλλους διάσημους της λίστας που δημιούργησαν τις περιουσίες τους μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων ή brand licensing, ο πλούτος της βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη μουσική της.

Στην κορυφή της λίστας των γυναικών βρίσκεται η Όπρα Γουίνφρεϊ με εκτιμώμενη περιουσία 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η Κιμ Καρντάσιαν με περίπου 1,7 δισεκατομμύρια. Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Ριάνα και Μπιγιονσέ, με περιουσία που φτάνει περίπου το 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία. Με την ένταξή της στη λίστα, η Μπιγιονσέ έγινε η πέμπτη μουσικός στην ιστορία που ξεπερνά το όριο του ενός δισεκατομμυρίου.

protothema.gr