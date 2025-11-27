Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ πρόκειται να ανέβουν, επιτέλους, τα σκαλιά της εκκλησίας μετά από 10 χρόνια σχέσης και δύο παιδιά.

Ο γάμος τους, που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «γάμο του αιώνα», έχει συγκεντρώσει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από τα διεθνή ΜΜΕ, με νέες πληροφορίες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το τοπικό μέσο Jornal da Madeira ανέφερε ότι το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά.

Πού θα παντρευτούν Κριστιάνο Ρονάλντο-Χεορχίνα Ροντρίγκεζ

Η Πορτογαλία έχει ήδη προκριθεί, γεγονός που κάνει την εφημερίδα να προβλέπει πως ο γάμος τους θα γίνει μετά το τουρνουά. Λέγεται ότι το ζευγάρι έχει επιλέξει τη Μαδέρα ως τόπο της γαμήλιας τελετής, καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ρονάλντο, που γεννήθηκε εκεί.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και η σύντροφός του έχουν επιλέξει έναν ιστορικό και συμβολικό τόπο στη Μαδέρα για τον γάμο τους, που αναμένεται να αποτελέσει παγκόσμιο γεγονός άνευ προηγουμένου.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Φουνσάλ, ενώ η δεξίωση και η γιορτή θα ακολουθήσουν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο πορτογαλικό νησί.

Πρόκειται για τον αρχαιότερο και πιο εμβληματικό θρησκευτικό χώρο στη Μαδέρα, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 1514. Η εκκλησία, κατασκευασμένη από τοπικό ξύλο κέδρου, θεωρείται η πνευματική καρδιά του νησιού και βρίσκεται λιγότερο από δύο μίλια από το νοσοκομείο όπου γεννήθηκε ο θρυλικός ποδοσφαιριστής.

Η επιλογή είναι συμβολική. Η σχέση του Ρονάλντο με τη Μαδέρα υπήρξε σταθερή σε όλη του τη ζωή: το διεθνές αεροδρόμιο φέρει το όνομά του, το προσωπικό του μουσείο βρίσκεται εκεί, και η ομάδα των παιδικών του χρόνων, η Nacional da Madeira, απέχει λίγα μόλις λεπτά από τον καθεδρικό ναό που επιλέχθηκε για τον γάμο.

Μετά την τελετή, η γιορτή θα συνεχιστεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού, όπου αναμένεται να φιλοξενηθεί μια λιτή αλλά λαμπερή συγκέντρωση καλεσμένων από Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Σαουδική Αραβία και τον ευρύτερο χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Πάντα λέω πως τα καλά πράγματα έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Θα της κάνω πρόταση γάμου γιατί πιστεύω ότι είναι η σωστή στιγμή, όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου, αλλά επειδή είναι ο άνθρωπος που αποτελεί την αγάπη της ζωής μου», είπε ο Ρονάλντο σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν. «Τίποτα δεν θα αλλάξει απλώς και μόνο επειδή θα παντρευτούμε. Είναι, απλώς, ένα όμορφο κεφάλαιο της ζωής».

Ο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι δεν είχε προγραμματίσει την πρότασή του.

«Ήταν περίπου 1 το πρωί και οι κόρες μου κοιμόντουσαν στο κρεβάτι, η Αλάνα και η Εύα. Και ένας από τους φίλους μου μού έδωσε το δαχτυλίδι για να το προσφέρω στην Τζίο», είπε. «Μου έδωσαν το δαχτυλίδι και τα δύο κορίτσια μου έρχονται και λένε: “Μπαμπά, θα δώσεις το δαχτυλίδι στη μαμά και θα της ζητήσεις να παντρευτείτε”. Και λέω: “Ουάου, αυτή είναι η σωστή στιγμή για να πω ναι”. Ήταν το σωστό timing».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρονάλντο επιβεβαίωσε ότι ο γάμος θα γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παρότι δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αν η Πορτογαλία φτάσει στον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου, ο γάμος δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από τότε.

Ο Ρονάλντο ανέφερε, επίσης, ότι στη Χεορχίνα «δεν αρέσουν τα μεγάλα πάρτι», προτιμά «πιο ιδιωτικά πράγματα», επομένως το ζευγάρι ίσως επιλέξει να γιορτάσει την ξεχωριστή ημέρα με μια πιο μικρή και προσωπική εκδήλωση.

Ο Ρονάλντο και η Χεορχίνα γνωρίστηκαν το 2016, όταν εκείνη εργαζόταν σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη, κατά τη διάρκεια της θητείας του επιθετικού στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έκτοτε, η σχέση τους εξελίχθηκε και άνθισε μέσα από διαφορετικές χώρες, αλλαγές και επαγγελματικά κεφάλαια.

Μαζί έχουν δύο κόρες, την Αλάνα και την Μπέλα, και έχουν δημιουργήσει οικογένεια μαζί με τα άλλα τρία παιδιά του Ρονάλντο: τον Κριστιάνο Τζ., τον Ματέο και την Εύα Μαρία.

Iefimerida.gr