Ο πρώτος από τους πέντε κατηγορούμενους που θα παρουσιαστούν την Τετάρτη (3/12) ενώπιον της Δικαιοσύνης για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι αναμένεται να καταδικαστεί. Πρόκειται για τον γιατρό Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι χορηγούσε κεταμίνη στον πρωταγωνιστή της σειράς «Φιλαράκια».

Η οικογένεια του Πέρι θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες πριν από την ανακοίνωση της ποινής.

Οι εισαγγελικές Αρχές εισηγήθηκαν στην περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ, Σέριλιν Πις Γκάρνετ, την καταδίκη του 44χρονου Πλασένσια σε τρία χρόνια φυλάκισης μετά από την παραδοχή της ενοχής του. Πάντως, δεν του απαγγέλλονται κατηγορίες ότι πούλησε τη μοιραία δόση που, σύμφωνα με τους ερευνητές, τον σκότωσε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Πέρι έπαιρνε νόμιμα την κεταμίνη στο πλαίσιο της θεραπείας που έπαιρνε για την κατάθλιψη. Αλλά όταν ο γιατρός του έπαψε να του παρέχει τις ποσότητες που ήθελε, στράφηκε στην Πλασένσια, η οποία παραδέχτηκε ότι πούλησε παράνομα στον Πέρι, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν εθισμένος.

Όπως αποκαλύπτεται στη δικογραφία, ο γιατρός αυτός έστειλε μήνυμα σε έναν συνάδελφό του ότι ο Πέρι ήταν «ηλίθιος» και μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί για να βγάλει χρήματα.

