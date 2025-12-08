Φημολογείται ότι η 79χρονη Σερ σχεδιάζει να παντρευτεί τον 39χρονο σύντροφό της Alexander «AE» Edwards, με τη Mirror να αναφέρει πως σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τον δεύτερο γάμο της, η διάσημη σταρ φαίνεται έτοιμη να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας πριν κλείσει τα 80 της χρόνια τον Μάιο.

«Η Σερ δεν δίνει δεκάρα για τη διαφορά ηλικίας και είναι και οι δύο έτοιμοι να δεσμευτούν ο ένας στον άλλο», δήλωσε μια πηγή στο Mirror.

«Θεωρεί την επερχόμενη γιορτή των 80ων γενεθλίων της ως την ιδανική στιγμή για να σφραγίσει τη σχέση της με τον Alexander», πρόσθεσε η πηγή.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της διάσημης τραγουδίστριας δήλωσε στο Page Six ότι η είδηση «δεν είναι αληθινή».

Η τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» έχει αναφερθεί στη μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της λέγοντας στο CBS News ότι «δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά περνάμε υπέροχα». Στην ίδια συνέντευξη είχε πει ότι η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα ούτε για τον Edwards, ο οποίος της έχει πει «ξέρεις, γερνάς, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο».

«Τον αγαπώ. Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ» είχε συμπληρώσει η Σερ για τον σύντροφό της με τον οποίο είναι μαζί από τον Νοέμβριο του 2022.

