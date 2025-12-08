Ο Ρίτσαρντ Γκιρ επιστρέφει δυναμικά στη δημιουργία, υπογράφοντας ως εκτελεστικός παραγωγός –και ουσιαστικός συνεργάτης– το νέο ντοκιμαντέρ Wisdom of Happiness, το οποίο είναι αφιερωμένο στον στενό του φίλο, Δαλάι Λάμα.

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Variety, είναι μία από τις πιο απαιτητικές και προσωπικές δουλειές που έχει αναλάβει στα δεκάδες χρόνια της καριέρας του.

Ο ηθοποιός, που γνώρισε τον Δαλάι Λάμα πριν από περίπου 45 χρόνια, τόνισε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να στηρίξει την ταινία με όλες του τις δυνάμεις. «Ήταν κάτι τόσο σημαντικό, που έπρεπε να του δώσω την τελευταία μου δόση ενέργειας για να φτάσει εκεί έξω. Αν μπορέσει να φυτέψει έναν μικρό σπόρο στο μυαλό του θεατή, τότε έχουμε πετύχει», σημείωσε.

Το ντοκιμαντέρ και η συμβολή του Γκιρ

Το Wisdom of Happiness αποτυπώνει τη ζωή και τις σκέψεις του τότε 89χρονου πνευματικού ηγέτη. Ο Δαλάι Λάμα μιλά κατευθείαν στην κάμερα, σαν να συνομιλεί ιδιωτικά με τον θεατή, ανατρέχοντας στα παιδικά του χρόνια, στην οικογένειά του και στις βασικές αξίες της διδασκαλίας του: την αναζήτηση της ευτυχίας, τη συμπόνια και τη σημασία της προσφοράς.

Ο Γκιρ εντάχθηκε στην παραγωγή όταν οι σκηνοθέτες Φίλιπ Ντελάκις και Μπάρμπαρα Μίλερ του έδειξαν μια πρώιμη εκδοχή του φιλμ. Μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Ορεν Μόβερμαν, δούλεψαν εντατικά για έναν μήνα στην επανεπεξεργασία και τη νέα μουσική επένδυση, δίνοντας στο ντοκιμαντέρ την τελική του μορφή.

«Μια ταινία με θεραπευτική ποιότητα»

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι η ταινία αρχικά προοριζόταν ως μια γιορτή ενόψει των 90ών γενεθλίων του Δαλάι Λάμα, όμως η ταραχώδης κατάσταση του κόσμου της έδωσε έναν πιο επίκαιρο και επείγοντα χαρακτήρα. «Ζούμε σε μια βαθιά άρρωστη εποχή. Η ταινία αυτή προσφέρει κάτι θεραπευτικό, κάτι που έχουμε ανάγκη», είπε ο Γκιρ.

Στο φιλμ, ο Δαλάι Λάμα καλεί το κοινό να κάνει ένα βήμα πίσω, να αναπνεύσει και να αναρωτηθεί για την πορεία της σύγχρονης κοινωνίας. Ο Γκιρ τονίζει ότι η απουσία βασικής καλοσύνης στη δημόσια συζήτηση είναι ανησυχητική και επισημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για τους ηγέτες που επιλέγουν.

Η ακτιβιστική πορεία του Ρίτσαρντ Γκιρ

Εδώ και δεκαετίες, ο Γκιρ είναι ένθερμος υποστηρικτής του θιβετιανού αγώνα για ανεξαρτησία. Η στάση του αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από τα Όσκαρ για περίπου 20 χρόνια, μετά την αυθόρμητη καταγγελία της κινεζικής πολιτικής στο Θιβέτ κατά την τελετή του 1993.

Ο ίδιος δηλώνει πως δεν κράτησε κακία: «Δεν το πήρα προσωπικά. Δεν έψαχνα να βρω “κακούς”. Κάνω αυτό που νιώθω σωστό. Θέλω να πολεμήσω τον θυμό, τον αποκλεισμό, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

