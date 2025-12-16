Τον αρραβώνα του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ του νεότερου.

Αρραβωνιάζεται για τρίτη φορά

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου αρραβωνιάζεται. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος για 12 χρόνια με την Βανέσσα, πρώην μοντέλο και ηθοποιό, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά.

Η Βανέσσα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Στη συνέχεια, εκείνος αρραβωνιάστηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον έχουν σχέση εδώ και περίπου ένα χρόνο και τον περασμένο μήνα είχαν ταξιδέψει μαζί στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας για να παραστούν σε μια γαμήλια δεξίωση.

