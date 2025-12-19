Οι ουρές στις δέκα το βράδυ της Πέμπτης έξω από την «Ακτή Πειραιώς» προϊδέαζαν για το τι θα γινόταν στην επίσημη πρώτη του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Apon στο πλευρό του, λίγες ώρες μετά την καταγγελία του 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου και την απάντηση που έδωσε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Λίγο μετά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα δεν έπεφτε καρφίτσα και περίπου μια ώρα μετά αφού ο ταλαντούχος Apon «ζέστανε» το κοινό, η είσοδός του «Μαζώ», από το πλάι της πίστας έγινε μέσα σε μια πραγματική αποθέωση από τους φίλους του που τον χειροκροτούσαν ασταμάτητα.

Εμφανώς συγκινημένος και με έναν κόμπο στο λαιμό τα πρώτα λεπτά της επιστροφής του στην αθηναϊκή νύχτα ο Μαζώ άρχισε να τραγουδάει όλες τις γνωστές του επιτυχίες μέσα σε έναν χαμό. «Κυρίες και κύριοι καλωσήρθατε, να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός» ήταν τα πρώτα λόγια του καλλιτέχνη απευθυνόμενος στο κοινό του

Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαχρονικές επιτυχίες του, αλλά και νεότερα τραγούδια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε το πρόγραμμά του με το «Ανήκω σε εμένα», με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του, ενώ σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου ο καλλιτέχνης είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

Απάντησε χωρίς να μιλήσει

Έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα !



Τραγούδησε #Μαζωνάκης #TheVoicegr pic.twitter.com/1rUZmBR5Xn — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) December 19, 2025

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό, ευχαριστώντας επανειλημμένα τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους, τόσο στην πρεμιέρα όσο και στη συνολική του πορεία στη μουσική. Συνοδευόμενος από έναν μουσικό που έπαιζε μπουζούκι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σημείο της βραδιάς, έχω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας», για να προσθέσει στη συνέχεια: «Θα ήθελα το πιο δυνατό χειροκρότημα αυτή τη στιγμή για τους μουσικούς μου και για τους τεχνικούς μου, γιατί χωρίς αυτούς θα ήμουν μόνος».

Ήταν τέτοια η κοσμοσυρροή που στις τέσσερις η ώρα οι σερβιτόροι, οι μετρ και τα κορίτσια με τα αγόρια που είχαν τους δίσκους με τα λουλούδια δυσκολεύονταν να κάνουν τη δουλειά τους, αφού είχαν γεμίσει και οι διάδρομοι του μαγαζιού.

Κι αν ο κόσμος περίμενε-πολλοί ήταν συνέχεια με το κινητό σηκωμένο στο χέρι τους-να πει κάτι για την μήνυση που κατέθεσε το πρωί της Πέμπτης ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατηγορώντας τον για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις, έμεινε στο «περίμενε».

Το παιδί της νύχτας υποκλίθηκε στους θαμώνες και όταν αποφάσισε να πει δυο λόγια τους ευχαρίστησε επειδή όπως τόνισε «με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια με τα πάνω μου και τα κάτω μου».

Εκεί έμειναν οι όποιες αναφορές ανέμεναν κάποιοι να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ίσως επειδή το όνομά του συζητιέται όχι για τα καλλιτεχνικά πεπραγμένα του αλλά για όλους τους λάθος λόγους, όπως έλεγαν φίλοι του.

Μέχρι χθες ακουγόταν στο παρασκήνιο αλλά δεν αναφερόταν ή γραφόταν μετά από την διαρροή προ ημερών σε τηλεοπτική εκπομπή για μια τουλάχιστον υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης προς νεαρό τραγουδιστή.

Στο «X» γινόταν ένα «πάρτι» για το ποιος θα το αναρτήσει πρώτος από ανθρώπους που ζουν πραγματικά για τα social media και για να εντρυφούν στις ζωές των άλλων. Είναι απίστευτο έλεγε γνωστή φίλη του τραγουδιστή πόσο πολύ «πουλάει» ο ιδιωτικός βίος των επωνύμων, ειδικά όταν αφορά έναν ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή όπως είναι ο Μαζώ.

Οι στίχοι από ένα δικό του τραγούδι φέρεται να τον εκφράζουν απόλυτα, από την στιγμή που ήρθε αντιμέτωπος με μια μήνυση ενός πρώην συνεργάτη του, η οποία κατατέθηκε την ημέρα της πρεμιέρας του στην «Ακτή Πειραιώς» με τον Apon. Το κομμάτι που γράφτηκε από τον Γιώργο Σαμπάνη λέγεται «Η ζωή μου βήμα» και στο κουπλέ ο Μαζώ τραγουδάει: Δεν έχει τέλος να το δω και να σωπάσω, χαρά να δροσιστώ, δεν έχει ο δρόμος μου σκιά να ξαποστάσω, όνειρο να σταθώ…». Αυτά τα λόγια κουμπώνουν ίσως σε όλα όσα βιώνει ο έλληνας Robbie Williams όπως τον έχουν αποκαλέσει και όταν ένας άνθρωπος επώνυμος ή μη βιώνει δύσκολες καταστάσεις αυτό που προέχει είναι να μην τον σπρώξεις κι άλλο πιο κάτω λένε οι φίλοι του, επώνυμοι και ανώνυμοι.

Οι κατηγορίες

Στη μηνυση του ο Στέφανος Παπαδόπουλος ο οποίος ζητάει ηθική δικαίωση και όχι χρήματα κατηγορεί τον ερμηνευτή για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις. Η πλευρά του τραγουδιστή απάντησε άμεσα μέσω του δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη υποκινούμενο απο συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο Στεφ όπως φωνάζουν πολλοί τον νεαρό τραγουδιστή σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας δέχτηκε την πρώτη μέρα που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να δουλέψει με τον Μαζώ μετά το τέλος μιας πρόβας, πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κόκα και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση.

Όταν αρνήθηκε σύμφωνα πάντα με την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο τραγουδιστής φέρεται να του απάντησε ότι «είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου».

Στη συνέχεια ο Παπαδόπουλος ισχυρίζεται ότι ο Μαζώ του είπε ότι θα έπρεπε να φύγει επειδή είχε ένα επαγγελματικό ραντεβού, αλλά ότι μετά από αυτό θα τον περίμενε και πάλι στο καμαρίνι του, μαζί με τον φίλο που τον είχε συνοδέψει στο μαγαζί. Όταν ο 22χρονος σύμφωνα με τα λεγόμενα του τον ενημέρωσε ότι ο φίλος του είχε φύγει ο ερμηνευτής φέρεται να του είπε ότι αν δεν ξαναπήγαινε το ίδιο βράδυ με τον φίλο του, να μην ξαναπάει γενικά.

Τις επόμενες μέρες ο μηνυτής υποστηρίζει ότι άρχισε να δέχεται μηνύματα μέσω εφαρμογών επικοινωνίας τα οποία αυτοδιαγράφονταν, με επίμονες προτροπές του τραγουδιστή για ιδιωτικές συναντήσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη μήνυσή του δεχόταν έμμεσες πιέσεις να τον συναντήσει με το επιχείρημα ότι η επαγγελματική του πορεία εξαρτάται από το αν τα έχει καλά με τον τραγουδιστή.

Κατά τον ίδιο υπήρξαν περιστατικά που στήθηκαν προσχηματικά ώστε να βρεθεί μόνος με τον Μαζωνάκη και υποστηρίζει ότι ζούσε σε ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης, στο οποίο ένιωθε ότι θα πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στην άρνηση των σεξουαλικών προτάσεων και στον φόβο της άμεσης απομάκρυνσής του από τη δουλειά.

Στη μήνυσή του αναφέρει ως κομβικό σημείο ένα περιστατικό στα μέσα του περασμένου Απριλίου, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί το καμαρίνι του τραγουδιστή παρουσία τρίτων. Ακολούθως επισημαίνει ότι μετά την αποχώρηση των περισσότερων παριστάμενων, ο τραγουδιστής επανέλαβε πρόταση για προσωπική συνάντηση και όταν εκείνος προσποιήθηκε ότι δεν καταλαβαίνει, φέρεται να προχώρησε σε χυδαία χειρονομία σεξουαλικού περιεχομένου, συνοδευόμενη από απαξιωτικές εκφράσεις.

Ο Παπαδόπουλος περιγράφει ότι αποχώρησε ξεσπώντας σε κλάματα με έντονα συναισθήματα και εξευτελισμού, ενώ όπως τονίζει δεχόταν συνεχώς παροτρύνσεις να επισκεφθεί το καμαρίνι του Μαζωνάκη.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Μαϊου, όταν του μεταφέρθηκε πρόταση με ευθέως σεξουαλικό αντάλλαγμα την οποία απέρριψε και έκτοτε δεν είχε καμία επικοινωνία.

Η απάντηση: «Τον εκβιάζουν με οργανωμένο σχέδιο»

Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη στα όσα του προσάπτει ο νεαρός τραγουδιστής ήρθε μέσω του συνηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, ο οποίος ξέδωσε άμεσα απάντηση. Σε αυτήν κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του δημοφιλούς ερμηνευτή, το οποίο υποκινείται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όπως καταγγέλλει στην ανακοίνωση αφού η εκβίαση του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών απέβη άκαρπη εν συνεχεία «στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες , αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Όπως τονίζει πιο κάτω «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που κατατίθεται σήμερα (σ σ την Πέμπτη) λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».

Να σημειωθεί τέλος ότι ο κ. Λυκούδης πριν από τέσσερις ημέρες απευθύνθηκε και στο Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας για να καταγγείλει όσα ανέφερε στη χθεσινή του ανακοίνωση.

