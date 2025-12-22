Η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε σε μία από τις πιο καθοριστικές προσωπικές της σχέσεις, αυτή με τον Σταύρο Ξαρχάκο, διευκρινίζοντας ότι προηγήθηκε ο δεσμός της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η ηθοποιός σχολίασε αναζητήσεις που εμφανίζονται στο Google με το όνομά της, ορισμένες από τις οποίες αφορούν την προσωπική της ζωή και παλαιότερες σχέσεις της. Μιλώντας για τον Σταύρο Ξαρχάκο στην εκπομπή του Fipster στο YouTube, «Θάρρος ή Αλήθεια», η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε ότι επρόκειτο για μία από τις σημαντικότερες σχέσεις της ζωής της, μετά τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Όσο για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, η Σμαράγδα Καρύδη εξήγησε πως αρχικά ήταν φίλοι και συμφοιτητές και στη συνέχεια υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τρία χρόνια: «Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά.

Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια on – off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι».

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Σταύρος Ξαρχάκος

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο συνθέτης διατηρούσαν σχέση διάρκειας οκτώ ετών. Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός είναι ζευγάρι με τον Θοδωρή Αθερίδη, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε το 2015 την τραγουδίστρια Ηρώ Σαΐα, με την οποία απέκτησε το 2016 τα δίδυμα παιδιά του.

Η Σμαράγδα Καρύδη με τον Σαύρο Ξαρχάκο και την Ηρώ Σαΐα

