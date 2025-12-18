Με αφορμή την επιστροφή της σειράς «Στο Παρά Πέντε», η Σμαράγδα Καρύδη φόρεσε ξανά τη χαρακτηριστική ξανθιά περούκα της «Ντάλιας», της ηρωίδας που υποδύθηκε, αποκαλύπτοντας ότι την είχε φυλάξει στο σπίτι της όλα αυτά τα χρόνια.

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς, το επετειακό επεισόδιο που γυρίστηκε πρόσφατα θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου. Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας τόσο τη συνάντησή της με τους συναδέλφους της από το «Παρά Πέντε» όσο και τη θρυλική περούκα με τα φουντωτά μαλλιά, που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο της «Ντάλιας».

Όπως είπε η ηθοποιός: «Με τα παιδιά δεν έχουμε χαθεί στην πραγματικότητα σαν φίλοι, αλλά ξανακάναμε γυρίσματα ως ρόλοι. Λέγαμε “πώς θα το ξανακάνουμε αυτό μετά από 20 χρόνια;” και τελικά με το που ντυθήκαμε, βαφτήκαμε, έβαλα την περούκα, βρήκαμε τα λόγια μας, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν περίεργο. Την είχα και την περούκα της Ντάλιας στο σπίτι. Την είχα 20 χρόνια και τώρα ξαναμπήκε σε κουτί, δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί ποτέ και πότε».