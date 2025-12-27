Αντιμέτωπος με ακόμη μία μήνυση για σεξουαλική επίθεση βρίσκεται ο Τάιλερ Πέρι, καθώς ηθοποιός και μοντέλο καταγγέλλει ότι ο γνωστός σκηνοθέτης και παραγωγός τον παρενόχλησε σεξουαλικά. Σύμφωνα με τη μήνυση, ο ενάγων ζητά αποζημίωση ύψους 77 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρή ψυχολογική και επαγγελματική βλάβη.

Ο λόγος για τον Μάριο Ροντρίγκεζ, που είχε εμφανιστεί σε μικρό ρόλο στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» του 2016. Ο Ροντρίγκεζ υποστηρίζει ότι ο Πέρι προχώρησε σε σεξουαλική επίθεση και ανεπιθύμητες προσεγγίσεις, υποσχόμενος επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο της υποκριτικής. Ο Μάριο Ροντρίγκεζ εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Τζόναθαν Τζ. Ντελσάντ, ο οποίος είχε αναλάβει και την υπόθεση του Ντέρεκ Ντίξον, άλλου ηθοποιού που είχε καταθέσει παρόμοιες καταγγελίες κατά του Τάιλερ Πέρι.

Σύμφωνα με τη μήνυση που περιήλθε στην κατοχή του «People», ο Ροντρίγκεζ ισχυρίζεται ότι το 2015 τον προσέγγισε προπονητής σε γυμναστήριο στο Λος Άντζελες, λέγοντάς του ότι ο Πέρι ήθελε να τον γνωρίσει. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία, όπως αναφέρεται, του προσφέρθηκε μικρός ρόλος στην ταινία «Boo! A Madea Halloween», όπου εμφανίστηκε ως «Frat Guy #10».

Tyler Perry Sued by Another Aspiring Actor Alleging Sexual Assault and Seeking $77 Million in Damages https://t.co/eC8VtWw942 — People (@people) December 26, 2025

Η μήνυση περιγράφει πολλαπλά περιστατικά κατά τα οποία ο Πέρι φέρεται να καλούσε τον Ροντρίγκεζ στο σπίτι του, υποτίθεται για επαγγελματικές συζητήσεις, και στη συνέχεια να του έκανε σεξουαλικές προτάσεις, ενώ κατανάλωναν αλκοόλ. Σε περιστατικό τον Νοέμβριο του 2018, ο Πέρι φέρεται να «έπιασε τα γεννητικά όργανα» του Ροντρίγκεζ, παρά το γεγονός ότι εκείνος του ζητούσε επανειλημμένα να σταματήσει και, όπως υποστηρίζεται, χρειάστηκε να παλέψει σωματικά για να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο σκηνοθέτης φέρεται να του έλεγε «άφησέ το να συμβεί» και «αν ήσουν μαζί μου, θα σε φρόντιζα», ενώ μετά από δύο περιστατικά φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και να του έδωσε 5.000 δολάρια. Το τελευταίο φερόμενο περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2019, με τη μήνυση να αναφέρει ότι «ήταν πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι ο κ. Πέρι θα έκανε ό,τι ήθελε, όποτε ήθελε και σε όποιον ήθελε».

Παράλληλα, η μήνυση υποστηρίζει ότι ο Τάιλερ Πέρι επικοινωνούσε κατά διαστήματα με τον Μάριο Ροντρίγκεζ έως και το 2024 και ότι, όταν έμαθε πως επρόκειτο να κατατεθεί η μήνυση, του έστειλε μήνυμα αναφέροντας ότι «είχε κάνει τόσα πολλά για να τον βοηθήσει» και ότι ένιωθε «προδομένος».

Στις 13 Δεκεμβρίου, ο Ροντρίγκεζ δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, στο οποίο μίλησε για το αίσθημα φόβου και ντροπής που τον εμπόδισε να μιλήσει νωρίτερα, χωρίς να κατονομάσει τον Πέρι, αναφερόμενος μόνο σε έναν «ισχυρό σκηνοθέτη που όλοι γνωρίζουν». «Έμεινα σιωπηλός για πολύ καιρό. Αν είχα μιλήσει νωρίτερα, ίσως να είχα σώσει κάποιον άλλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αποφάσισε πλέον να μιλήσει δημόσια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντέρεκ Ντίξον, που συμμετείχε στη σειρά «The Oval», έχει καταθέσει μήνυση ύψους 260 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του σκηνοθέτη, καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση και αντίποινα, ισχυρισμούς που ο Πέρι αρνείται. Τον Σεπτέμβριο, δικηγόρος του Τάιλερ Πέρι είχε χαρακτηρίσει τον Ντίξον «άτομο που πλησίασε τον Τάιλερ Πέρι με μοναδικό στόχο, όπως φαίνεται πλέον, την οργάνωση απάτης», προσθέτοντας ότι «ο Τάιλερ δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και είμαστε βέβαιοι ότι οι κατασκευασμένες αυτές καταγγελίες θα απορριφθούν».

protothema.gr