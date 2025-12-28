Τη γνωριμία του με την Ελπίδα Ιακωβίδου περιέγραψε ο Τζώνη Καλημέρης, αποκαλύπτοντας το σχόλιο που έκανε όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της, δηλώνοντας ότι είχε πει χαρακτηριστικά πως «θα την παντρευτεί».

Το ζευγάρι παραχώρησε μία κοινή τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ-Α-Τετ» μιλώντας για την πρώτη τους συνάντηση και τον γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 στο Νυμφαίο.

Αρχικά, ο Τζώνη Καλημέρης περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν, αναφέροντας ότι είχε κανονίσει ένα ταξίδι στο Νυμφαίο με έναν παιδικό του φίλο και μετέπειτα κουμπάρο τους, ο οποίος του είχε πει ότι στην παρέα θα βρισκόταν και μια Κύπρια παρουσιάστρια.

Όπως είπε, γνώριζε ήδη το όνομά της, καθώς στην Ελλάδα παρακολουθούν τους Κύπριους παρουσιαστές, ενώ η φωτογραφία που του στάλθηκε ήταν εκείνη που τον οδήγησε να κάνει τη χαρακτηριστική δήλωση: «Είχα κανονίσει να πάω με τον μετέπειτα κουμπάρο μας και παιδικό μου φίλο στο Νυμφέο, που είχε ένα σπίτι. Μου είπε ότι θα είναι μαζί μας και μια Κύπρια παρουσιάστρια, μου είπε το όνομά της και μου έστειλε και τη φωτογραφία της. Το όνομα, το είχα ακούσει εγώ γιατί στην Ελλάδα, τους Κύπριους παρουσιαστές τους παρακολουθούμε. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία. Όταν είδα τη φωτογραφία, του απάντησα, “αυτή την παντρεύομαι”. Πού να ήξερα ότι αυτό το αστειάκι θα γίνει πραγματικότητα».

Η Ελπίδα Ιακωβίδου συμπλήρωσε ότι έμαθε για τη συγκεκριμένη ατάκα την ημέρα του γάμου τους, μέσα από τον κουμπάρο τους.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Τζώνη Καλημέρης αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που έκανε η σύζυγός του, σημειώνοντας: «Με αγχώνει ακόμα το γεγονός ότι άφησε τη δουλειά της για να έρθει εδώ», μιλώντας για την απόφαση της Ελπίδας Ιακωβίδου να εγκαταλείψει την Κύπρο.

Σε άλλο σημείο, ο Τζώνη Καλημέρης μίλησε και για τα σχόλια που γράφτηκαν για τη σχέση τους και τη διαφορά ηλικίας, λέγοντας: «Δεν διάβασα σε κανένα site ή εφημερίδα κάτι αρνητικό για τη σχέση και τη διαφορά ηλικίας μας. Ίσως υπήρχαν κάποια σχόλια κάτω από κάποια δημοσίευση, αλλά αυτά δεν με απασχολούν και δεν δίνω σημασία».