Για τη σχέση και τον γάμο τους μίλησαν η Αντελίνα και ο Χάρης Βαρθακούρης, αποκαλύπτοντας πως έχουν φτάσει πολλές φορές κοντά στο διαζύγιο, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να δηλώνει πως έχει πάει μέχρι και σε δικηγόρο.

Ο Χάρης Βαρθακούρης ήταν καλεσμένος στο Πρωινό την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και όταν ξεκίνησε να συζητά για τη σύζυγό του, ο παρουσιαστής κάλεσε και εκείνη να καθίσει δίπλα του για να εκφράσει τις δικές της απόψεις, με τους δυο τους να επισημαίνουν πως ζηλεύουν ο ένας τον άλλο ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια και πως παρά τους τσακωμούς τους, πάντα τα ξεπερνούν όλα γρήγορα και με χιούμορ.

Ο τραγουδιστής ανέφερε αρχικά για την Αντελίνα Βαρθακούρη: «Είμαστε 16 χρόνια μαζί. Ξεπερνάμε τους τσακωμούς με πολύ χιούμορ και πολύ γρήγορα. Θα σου πω ότι βριστήκαμε χυδαία σήμερα το πρωί για κουταμάρες. Τη ζηλεύω. Εμένα το πρόβλημά μου στην Αντελίνα ήταν το μαλλί. Δεν άντεχα τη ξανθιά Αντελίνα. Και ήταν πολύ μεγάλη περίοδος. Από πίσω δεν την αναγνώριζα. Δεν ήταν η γυναίκα μου. Δεν έχω πρόβλημα με το ξανθό μαλλί γενικά. Έχω πρόβλημα με το ξανθό στη γυναίκα μου, γιατί δεν είναι η γυναίκα μου», με την ίδια να εξηγεί πως ήταν τηλεοπτικοί οι λόγοι που επέλεξε να γίνει ξανθιά.

Έπειτα ο Χάρης Βαρθακούρης συνέχισε να λέει για τον πρωινό τσακωμό τους: «Φύγαμε από το σπίτι σκοτωμένοι. Την ώρα που έκλεινα την πόρτα ανταλλάσσαμε μπινελίκια» και εκείνη πρόσθεσε: «Χθες το βράδυ είχα πάει κάπου που είχε κάμερες κι είχα φτιαχτεί. Όταν με βλέπει, του έρχονται μνήμες από το παρελθόν και κάτι παθαίνει. Έχει νευρικότητα ότι μπορεί να ντυθώ και να φτιαχτώ και να είμαι κάπου μόνη μου. Κι εγώ τον ζηλεύω όμως τόσο. Τον ζηλεύω αφόρητα. Τον ποθώ περισσότερο από το πώς τον ποθούσα πριν 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν το έχει ζήσει… και το λέω στους νέους ανθρώπους. Μην τα παρατάτε, γιατί υπήρξαν στιγμές που έλεγες τέλος. Έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε στο τέλος και έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Έχω πάει και σε δικηγόρο».

