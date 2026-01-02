Η Μαρία Σάκκαρη χάρισε στην Ελλάδα τη νίκη στο United Cup στο Περθ της Αυστραλίας, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα, σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου που αποδείχθηκε καθοριστικός για την ελληνική ομάδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και ενώ η συζήτηση είχε στραφεί στην αγωνιστική της εμφάνιση, η Ελληνίδα τενίστρια ρωτήθηκε για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιο του πρωθυπουργού.

Η ίδια επέλεξε να απαντήσει με διακριτικότητα, λέγοντας: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που αγαπώ και με αγαπάει. Είναι εξαιρετικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο».

Η Σάκκαρη παρέμεινε συγκεντρωμένη στη σημασία της νίκης για την Ελλάδα στο United Cup, υπογραμμίζοντας έμπρακτα ότι προτεραιότητά της στο παρόν παραμένει η παρουσία της στο κορτ και η συμβολή της στην εθνική προσπάθεια.

Το «ναι» στην πρόταση γάμου

Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό το «ναι» της Ελληνίδας τενίστριας στην πρόταση γάμου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το ζευγάρι που είναι σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια, έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χθες, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παπούδες και γιαγιάδες το 2027!

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, όπου αγωνίζεται στο United Cup. Στο βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όσοι γνώριζαν, διέκριναν το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ένδειξη του αρραβώνα, ενώ σε άλλο βίντεο κατά την άφιξή της στο Περθ, το δαχτυλίδι έλαμπε στο χέρι της.

